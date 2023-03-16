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Актор студії “Квартал 95” зібрав аншлаг та велику допомогу для ЗСУ

16 березня 2023 10:42
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Гуморист Юрій Великий зібрав аншлаг та велику допомогу для ЗСУ
Юрій Великий – популярний український гуморист,  актор і автор студії "Квартал 95"
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

12 березня у КВЦ "Парковий" відбувся концерт найкращого пародиста країни – Юрія Великого. Концерт пройшов з аншлагом і зібрав понад 100 000 гривень.

Ці гроші та кошти від квитків будуть спрямовані на закупівлю 2х дронів для 53-тьої ОМБр імені князя Володимира Мономаха, повідомляють організатори заходу.

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Юрій Великий – популярний український гуморист,  актор і автор студії "Квартал 95", відомий своїми гострими пародіями, улюбленець публіки. Його номери збирають мільйони переглядів в інтернеті. На благодійному концерті Юрій представив прем’єрну репризу про президента Зеленського та спеціально записане для концерту відео, де він знову дотепно зобразив Фейгіна та Арестовича.

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Порадували глядачів і зіграні наживо пародії, що вже стали вірусними в інтернеті: мініатюри про туристку з Алушти, шуби за синів та пісні депутата Майданова.

"Дуже приємні враження від концерту! Він пройшов в дуже теплій дружній атмосфері. Зібралось багато людей, які отримали ті самі позитивні емоції, за якими власне і прийшли. І головне, під час цього благодійного концерту нам вдалося зібрати кошти на купівлю дронів для наших захисників", — наголосив Великий.

Найближчим часом чекайте Юрія Великого з програмою "Душевно, по-домашньому" у містах:

1 квітня — Дніпро, Палац культури машинобудівників

2 квітня — Кам'янське, АМДТ ім. Л. Українки

3 квітня — Черкаси, Черкаська обласна філармонія

4 квітня — Одеса, Театр Музкомедії

11 травня — Ужгород, Закарпатський Драмтеатр

12 травня — Мукачево, Палац культури і мистецтв

13 травня — Львів, Малевич

В травні місяці Юрій завітає до таких міст: Луцьк, Рівне, Житомир, Хмельницький, Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль та Вінниця.

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