Віра Брежнєва привітала доньку з 15-річчям

Брежнєва показала молодшу доньку-красуню від олігарха Кіпермана
Українська співачка Віра Брежнєва привітала з днем народження свою молодшу доньку Сару Кіперман. У суботу, 14 грудня дівчині виповнилося 15 років.
Кадрами із донькою виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Віра Брежнєва звернулась до доньки
Співачка поділилася кадрами із сімейного архіву, на яких показала, як змінювалася і дорослішала Сара. Брежнєва також показала її зовсім немовлям. Виконавиця привітала дівчину з її днем.
"Happy birthday, my Love", — підписала фото зірка.
Нагадаємо, Віра Брежнєва заінтригувала шанувальників неоднозначною публікацією та відео з незнайомцем.
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