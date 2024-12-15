Віра Брежнєва привітала доньку з 15-річчям

Співачка Віра Брежнєва. Фото: instagram.com/ververa/

Українська співачка Віра Брежнєва привітала з днем народження свою молодшу доньку Сару Кіперман. У суботу, 14 грудня дівчині виповнилося 15 років.

Кадрами із донькою виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка поділилася кадрами із сімейного архіву, на яких показала, як змінювалася і дорослішала Сара. Брежнєва також показала її зовсім немовлям. Виконавиця привітала дівчину з її днем.

"Happy birthday, my Love", — підписала фото зірка.

Сара Кіперман після народження. Фото: instagram.com/ververa/

Сара Кіперман із зірковою мамою. Фото: instagram.com/ververa/

Сара Кіперман дорослішає. Фото: instagram.com/ververa/

Сара Кіперман схожа на зіркову маму. Фото: instagram.com/ververa/

Сара Кіперман святкує день народжння. Фото: instagram.com/ververa/

Нагадаємо, Віра Брежнєва заінтригувала шанувальників неоднозначною публікацією та відео з незнайомцем.

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