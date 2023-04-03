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Каменських та Козловський збиратимуть гроші на допомогу ЗСУ: подробиці

3 квітня 2023 17:49
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Каменських та Козловський збиратимуть гроші на ЗСУ
Благодійний захід відбудеться 7 квітня у караоке-барі Boho Yosai
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

7 квітня у караоке-барі Boho Yosai відбудеться вже третій благодійний концерт "МУЗИКА ВІЙНИ". Мета заходу — придбати 2 авто для 65 ОМБР ДУК, яка наразі знаходиться у містечку Часів Яр, що на Бахмутському напрямку. 

Благодійний концерт

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На одну сцену  благодійного концерту вийдуть понад 10 артистів, серед яких як знані, так зовсім нові імена. Зокрема, це співак Віталій Козловський, співачка Ольга Цибульська та Настя Каменських. Будуть представлені зіркові та військові лоти, виручені кошти з яких і підуть на допомогу українським захисникам.

Початок заходу о 19:00 в Boho Yosai.

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