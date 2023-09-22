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Нова пісня Олі Полякової викликала бурну реакцію мережі: "Китайська копія"

22 вересня 2023 14:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Українці вважають нову пісню Полякової китайською копією — чому так
Українська співачка Оля Полякова у шоу "Дорослі дівчата". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Одна з найяскравіших артисток українського шоу-бізнесу Оля Полякова презентувала нову ліричну пісню. Відома співачка показала фрагмент свого кліпу на цей трек і отримала бурну реакцію від користувачів мережі Instagram.

Нову роботу Оля Полякова презентувала на своїй сторінці в Instagram.

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Публікація української співачки

Оля Полякова показала фрагмент зі свого нового кліпу на ліричну пісню "У твоїх обіймах". За словами української виконавиця, ця робота має дуже багато драматичного символізму та виконана у мінімалістичному стилі. Вона також розповіла, як саме відбувалися зйомки цього кліпу.

Варто зазначили, що у відео Оля постала у дуже незвичному для себе вигляді. У ньому артистку можна побачити досить ніжною та зворушливою.

"Історія покликана надихнути не тільки українок, які чекають своїх чоловіків з війни, але й самих військових, які завжди мають пам’ятати, що без них життя коханих людей перетворюється на пустелю. Зйомки проходили під Києвом влітку. Спеціально для зйомок кліпу режисерська команда викопала в полі велику вирву в вигляді воронки від авіабомби. У кадрі я працювала без допомоги дублерів, виконуючи складні задачі режисера", — стверджує Оля Полякова.

Публікація Олі Полякової
Публікація Олі Полякової з кліпом на нову пісню "У твоїх обіймах". Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

Після того як співачка розмістила фрагмент з нового кліпу, під ним одразу ж почали з’являтися різні коментарі людей. У них користувачі мережі Instagram висловили свою думку щодо нової роботи Олі Полякової.

  • Єдина співачка, кому підходять кліпи Бадоєва, — це Лобода! З рештою це китайська копія
  • Який гарний кліп і яка жахлива несучасна музика в Олі. Тіна Кароль і те пішла в ногу з часом...
  • Оля гарна, не схожа на себе, пісня знайде своїх слухачів! Але мені не сподобалось, не було щирості, побачила тільки, як Оля хотіла показати себе гарною. Серце не тьохнуло
  • Дуже сильно, дуже щемливо, дуже емоційно, красиво і дуже особливо. Особлива пісня, особлива відеоісторія і особлива ти. Мистецтво
  • Просто до сліз… Це такий біль за всіх хлопців і чоловіків, та за жінок, які чекають, а хтось ніколи не дочекається
Коментар зі сторінки Олі Полякової
Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Олі Полякової
Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Олі Полякової
Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Олі Полякової
Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Олі Полякової
Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram

Нова робота Олі Полякової

Українська співачка презентувала нову, дуже чуттєву ліричну пісню, кліп на яку відзняв відомий режисер Алан Бадоєв. Новий трек Олі Полякової присвячений всім жінкам, які вимушені були розлучитися зі своїми коханими через війну.

Нова відеоробота та пісня співачки показує те, як змінилася її творчість та образ, адже трек "У твоїх обіймах" є дуже глибинним, а сама Оля в ній показала себе ніжною. 

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Оля Полякова розповіла, чим займається її старша донька. 

Раніше ми розповідали про те, що відома артистка Оля Полякова поділилася рідкісним сімейним фото. 

Також ми повідомляли про те, що співачка Оля Полякова презентувала нову пісню, присвячену жертвам війни. 

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