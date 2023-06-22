Макс Барських показав кавер на свою легендарну пісню – українці зацькували

Український виконавець Макс Барських під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відомий український виконавець, автор пісень та композитор Макс Барських здивував своїх шанувальників. Популярний артист показав, як його всім відому пісню, яка була написана російською мовою, українською переспівує молодий хлопець.

Відповідне відео Макс Барських розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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З початком повномасштабної війни більшість українських зірок почали писати пісні українською мовою, а є й ті, хто просто переклав свої пісні, які були написані російською, на українську мову. Те ж саме зробив й Макс Барських, який переклав відому всім пісню.

Український виконавець показав, як молодий хлопець переспівав його хіт "Тумани" українською мовою. Також Макс Барських закликав українців демонструвати йому його україномовні пісні.

"Дякую @andrey__shamray за бачення нового звучання. Дуже приємно спостерігати, як "Тумани" відгукуються у ваших серцях. Чекаю на хвилю ваших кавер-версій саме на україномовні нові-старі пісні. Найкращі публікуватиму тут", — написав Макс Барських.

Підписники українського виконавця вирішили не ігнорувати його нову публікацію, а, як завжди, почали коментувати. Їм не дуже сподобалася нова версія пісні, тому вони стали її критикувати.

Створювати треба нове, а не переробляти старе! Мені не сподобалася. Нові пісні класні українською, а переспівувати те, що ми й так любимо, то це погана пародія.

"Тумани " люблю і вважаю, що зіпсувати їх важко, але ця версія мені... не дуже. Переклад Макса найкращий. Не знущайтесь з " Туманів ".

Хлопець — молодець, але переклад сумбурний: то чекаю дотемна (хоча світло у вікні тільки в темінь! краще б до ранку!), то чекати не буде, то кохає, то не дуже

А шо, Максимка до фронту в топіку так і не дійшов

Коментарі зі сторінки Макса Барських. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Макса Барських. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Макса Барських. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Макса Барських. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український співак Макс Барських розповів про те, як він збирається допомогти Кривому Рогу.

Раніше ми розповідали про те, що популярний артист Макс Барських переспівав всім відому пісню.

Також ми повідомляли про те, що український виконавець Макс Барських розповів про свої концерти під час війни.