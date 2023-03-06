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Пономарьов та DZIDZIO заспівають заради захисників Бахмута

6 березня 2023 13:12
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Пономарьов та Дзідзьо дадуть концерт заради ЗСУ у Бахмуті
Минулого разу артисти змогли зібрати 2 мільйони гривень
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Відомі українські співаки Олександр Пономарьов та Михайло Хома (DZIDZIO) 11 березня влаштують благодійну вечерю у КВЦ "Парковий". У програмі прозвучать найкращі пісні артистів, а також відбудеться благодійний аукціон з унікальними лотами від зірок та митців.
Ведучим вечора стане Юрій Горбунов. У вартість квитка включена вечеря та welcome drink.

Всі зібрані на концерті гроші підуть на дрони та пікапи для захисників у Бахмуті. 
 

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Нагадаємо, на минулому вечорі із Олександром Пономарьовим та Михайлом Хомою було зібрано 2 000 000 гривень! Квитки на захід можна придбати тут.

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