Український фільм Будинок зі скалок номіновано на премію Оскар

Кадр з документального фільму "Будинок зі скалок"

Американська академія кінематографічних мистецтв та наук оголосила номінантів премії "Оскар-2023". Історична подія відбулась для українського кіно — фільм "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters), знятий у копродукції України, Данії, Швеції та Фінляндії, увійшов у номінацію "Найкращий документальний фільм".

Про це повідомляється на сайті премії.

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Це стрічка про дітей зі складних родин, які потрапили до притулку Лисичанська Луганської області, розташованого неподалік лінії фронту. Там вони проводять дев’ять місяців — і або повертаються до батьків, або потрапляють в інтернат чи прийомну родину.

Одним з перших на новину у своєму Facebook відреагував другий режисер та лінійний продюсер стрічки Азад Сафаров.

"Я так щасливий за Україну! Так радий, що в цей час саме фільм з України пройшла в номінацію! Я дуже радий за героїв фільму, які поділились цією історією зі світом. Це і Коля, Єва, Аліна, Саша, Влад та інші. А також найкращі виховательки притулку: Маргарита Бурлуцька та Ольга Тронова. Я дуже радий за режисера Сімона Легерда Вілмонта та продюсерку Моніку Хеллстром, які обожнюють Україну і зробили так багато для нашої країни", — написав Азад Сафаров

Також він подякував фонду “Голоси дітей”, якому документальний фільм дав поштовх і тепер він допомагає великій кількості дітей.

На перемогу в номінації "Найкращий документальний фільм" також претендують наступні стрічки:

"Все, що дихає" / All That Breathes

"Вся краса та кровопролиття" / All the Beauty and the Bloodshed

"Будинок зі скалок" / A House Made of Splinters

"Вогонь кохання" / Fire of Love

"Навальний" / Navalny

Нагадаємо, раніше ми писали, що документальний фільм "Будинок зі скалок" нагородили на кінофестивалі Sundance (США).