Український фільм Будинок зі скалок номіновано на премію Оскар

Історія на очах: український фільм про дітей, які живуть біля лінії фронту, номіновано на премію "Оскар"
Американська академія кінематографічних мистецтв та наук оголосила номінантів премії "Оскар-2023". Історична подія відбулась для українського кіно — фільм "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters), знятий у копродукції України, Данії, Швеції та Фінляндії, увійшов у номінацію "Найкращий документальний фільм".
Про це повідомляється на сайті премії.
-
Військовий облік українців за кордоном: чи можуть вручити повістку
-
Північнокорейські хакери вкрали криптовалюти на 100 млн доларів, — ФБР
-
В УЄФА ухвалили нове рішення щодо російських клубів: що відомо
-
Селезньов озвучив три причини скандалу навколо закупівель продуктів для ЗСУ
-
Колісна техніка, дрони та тепловізори: волонтер Сергій Притула про потреби українських військових
-
США можуть оголосити про передачу Україні танків Abrams, — WSJ
-
В Бердянську підірвали авто відомої колаборантки: що відомо
-
На Одещині поліцейські виявили наркотики на 11 мільйонів гривень
-
У збірної Польщі з'явився новий головний тренер: це всесвітньо відомий фахівець
-
Королівське поповнення: принцеса Євгенія оголосила про другу вагітність
Деталі
Це стрічка про дітей зі складних родин, які потрапили до притулку Лисичанська Луганської області, розташованого неподалік лінії фронту. Там вони проводять дев’ять місяців — і або повертаються до батьків, або потрапляють в інтернат чи прийомну родину.
Одним з перших на новину у своєму Facebook відреагував другий режисер та лінійний продюсер стрічки Азад Сафаров.
"Я так щасливий за Україну! Так радий, що в цей час саме фільм з України пройшла в номінацію! Я дуже радий за героїв фільму, які поділились цією історією зі світом. Це і Коля, Єва, Аліна, Саша, Влад та інші. А також найкращі виховательки притулку: Маргарита Бурлуцька та Ольга Тронова. Я дуже радий за режисера Сімона Легерда Вілмонта та продюсерку Моніку Хеллстром, які обожнюють Україну і зробили так багато для нашої країни", — написав Азад Сафаров
Також він подякував фонду “Голоси дітей”, якому документальний фільм дав поштовх і тепер він допомагає великій кількості дітей.
На перемогу в номінації "Найкращий документальний фільм" також претендують наступні стрічки:
- "Все, що дихає" / All That Breathes
- "Вся краса та кровопролиття" / All the Beauty and the Bloodshed
- "Будинок зі скалок" / A House Made of Splinters
- "Вогонь кохання" / Fire of Love
- "Навальний" / Navalny
Нагадаємо, раніше ми писали, що документальний фільм "Будинок зі скалок" нагородили на кінофестивалі Sundance (США).