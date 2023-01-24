Принцеса Євгенія оголосила про другу вагітність

Принцеса Євгенія

Ще наприкінці минулого року ходили чутки, що принцеса Євгенія, яка свого часу була улюбленою онукою померлої королеви Єлизавети II, вагітна. Букінгемський палац не реагував на подібні новини.

Всі крапки над "і" у своєму Instagram розставила сама принцеса.

Деталі

Молодша дочка скандального принца Ендрю, герцога Йоркського, поділилася в соцмережі зворушливим фото. У кадрі її маленький син Огаст уткнувся носиком в округлий живіт матері.

"Ми раді повідомити, що цього літа в нашій родині буде поповнення", — лаконічно підписала фото 32-річна принцеса Євгенія.

Королівська дитина буде 13-ою в черзі на британський престол.

Особисте життя принцеси

Одружена з бізнесменом Джеком Бруксбенком. На початку 2021 року в них народився первенець. Зіркова пара відгуляла весілля 12 жовтня 2018 року. Було запрошено 850 гостей: членів королівської родини Великої Британії, аристократів, VIP-персон та друзів. До речі, це на 150 осіб більше, ніж було на церемонії одруження принца Гаррі та колишньої голлівудської акторки Меган Маркл.

Принцеса Євгенія народилася 23 березня 1990 року у Лондоні. Вона є молодшою дочкою герцога Йоркського Ендрю, другого сина королеви Єлизавети II, та герцогині Йоркської Сари. Також Євгенія є десятою та третьою жінкою після принцеси Шарлотти та своєї сестри Беатріс, у лінії престолонаступництва.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 62-річний принц Ендрю збирається судитися з жінкою, яка звинувачувала його в сексуальному насильстві.