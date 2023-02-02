Путініст Оскар Кучера звинуватив Дудя у своєму провальному інтерв'ю

Нещодавно в тренди українського YouTube потрапило інтерв’ю російського пропагандиста, шоумена Оскара Кучери. Майже тригодинну розмову з "іноагентом" Юрієм Дудьом висміяли мільйони користувачів соцмереж.

Скандальний путініст почав виправдовуватися і розповів, хто винен у провальному інтерв’ю, пишуть росЗМІ.

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В словах Кучери виявилося багато суперечностей щодо його ставлення до Заходу. Цитата "Тікати з країни сенсу немає" особливо розсмішила користувачів соцмереж. Річ у тім, що російський шоумен живе за кордоном.

Агресивно та заплутано пропагандист висловлювався про війну в Україні. Прихильник диктатора путіна зізнався, що анітрохи не шкодує про цю розмову і вважає, що непогано було б дати на каналі Дудя ще одне інтерв'ю. В чому знов спростував свої слова місцевим медіа.

"До інтерв'ю Юрій був досить милий. Після — теж. Відзняли, потиснули руки та розійшлися. Все інтерв’ю подивився, ледь витримав. Зауважень до себе багато. Але головне, це висновок: не треба говорити з тим, хто не хоче тебе чути", — зауважив путініст.

Втім, далі Кучера вже не підбирав слів до Дудя.

"Мені воно показало "порядність" типового лібералу і дало можливість розібратися в суті проблеми. А також тепер я знаю, що з обличчям втомленого мудреця та цифрами в рожевому телефоні можна нести абсолютну нісенітницю і брехати. Так багато переглядів було, мабуть, тому, що я був першим із його гостей, хто знаходився по інший бік барикад. Інтерв'ю тривало чотири з половиною години. Третина матеріалу була вирізана. Хоча, треба визнати, розмова нарізана майстерно", — пожалівся Кучера.

Тож не дивно, що дорослий шоумен переклав всю провину за свої висловлювання саме на Дудя.

"Було непросто. Я намагався з ним розмовляти, як із людиною, яка здатна чути і сумніватися. Але його впевненість і безапеляційність збили мене з пантелику. Я не сердився. А ось роздратування було, бо він просто не хотів чути. Ймовірно, це викликало такий емоційний потік зайвих слів", — підсумував Кучера.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що український бренд одягу Benya & Zubrik, у футболці якого Кучера прийшов на інтерв’ю, з гумором прокоментував вибір путініста. Також ми писали, що зірка "Кварталу 95", актор Юрій Великий, зняв пародію, в якій висміяв одіозне інтерв'ю пропагандиста Кучери.