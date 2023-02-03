У Дорна вийде трек у співавторстві з росіянином: як виправдався співак
Український співак Іван Дорн виправдався за майбутню прем’єру треку за участю росіянина. Йдеться про спільний реліз із французьким гуртом Dop та російським ді-джеєм Філіпом Горбачовим, який планувався на 24 лютого 2023 року.
Про це Іван Дорн розповів у Instagram.
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За словами Дорна, він лише нещодавно дізнався, що в річницю повномасштабного вторгнення рф на територію України очікується прем’єра релізу. Він зазначив, що для нього участь у треці російського ді-джея Філіпа Горбачова стала новиною. Співак наголосив, що трек було записано ще у 2021 році.
"24 лютого, визнаю, — це неправильна дата для такого релізу. Та ще й з російським ді-джеєм, але він підтримує нас, — заявив Дорн. — Я не можу, на жаль, скасувати цей випуск. Давно його затвердили. Хлопці вже надрукували цей вініл. Він виходить, просто не виходитиме 24-го", — сказав Дорн.
Крім того, співак перепросив перед українцями. Зокрема, за те, як грубо звучав в інтерв’ю Дудя. Артист визнав, що йому знадобилася 5 років і повномасштабна війна, щоб визнати свої помилки. Дорн додав, що любить Україну, всіх українців і пишається, що він є українцем. Він хоче й надалі просувати свою культуру.
Нагадаємо, Іван Дорн закрив в столиці творчий простір ДК Masterskaya.
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