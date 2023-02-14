Наталія Могилевська розсекретила ім'я загадкового бойфренда

До Дня святого Валентина співачка Наталія Могилевська презентувала україномовну версію хіта "Любила". Вона присвятила її всім закоханим під час війни.

В ефірі національного телемарафону "Єдині новини" Могилевська розсекретила ім’я свого загадкового бойфренда.

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"Я буду відзначати День Валентина. Свою нову пісню "Любила" я присвятила усім закоханим під час війни, і я одна з них. Моє серце відкрилося неймовірній любові, дуже красивій. І його звуть Валентин! Тому у нас подвійне свято", — зізналась співачка.

У багатьох інтерв'ю Могилевська розповідала, що довго була самотньою. І саме під час повномасштабної війни зустріла чоловіка, з яким вона нарешті відчула душевний спокій.

"Він зі мною був в таких гарячих точках, куди ніхто з моєї команди не був готовий їхати. Він шалений, і я така сама. Ми познайомилися, коли допомагали евакуювати людей, дітей. Він дуже сильна людина. Хочу відкрити секрет: ми були знайомі 20 років. Я давно йому подобалася", — підсумувала Могилевська.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Могилевська відповіла хейтерам, які висміяли її виступ у метро та афішу.