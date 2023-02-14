Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Наталія Могилевська розсекретила ім'я загадкового бойфренда: воно має відношення до дня закоханих arrow

Наталія Могилевська розсекретила ім'я загадкового бойфренда: воно має відношення до дня закоханих

14 лютого 2023 17:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Наталія Могилевська розсекретила ім'я загадкового бойфренда
Наталія Могилевська розсекретила ім'я загадкового бойфренда
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

До Дня святого Валентина співачка Наталія Могилевська презентувала україномовну версію хіта "Любила". Вона присвятила її всім закоханим під час війни. 

В ефірі національного телемарафону "Єдині новини" Могилевська розсекретила ім’я свого загадкового бойфренда.

Читайте також:

Деталі 

"Я буду відзначати День Валентина.  Свою нову пісню "Любила" я присвятила усім закоханим під час війни, і я одна з них. Моє серце відкрилося неймовірній любові, дуже красивій. І його звуть Валентин! Тому у нас подвійне свято", — зізналась співачка. 

У багатьох  інтерв'ю Могилевська розповідала, що довго була самотньою. І саме під час повномасштабної війни зустріла чоловіка, з яким вона нарешті відчула душевний спокій.

"Він зі мною був в таких гарячих точках, куди ніхто з моєї команди не був готовий їхати. Він шалений, і я така сама. Ми познайомилися, коли допомагали евакуювати людей, дітей. Він дуже сильна людина. Хочу відкрити секрет: ми були знайомі 20 років. Я давно йому подобалася", — підсумувала Могилевська.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Могилевська відповіла хейтерам, які висміяли її виступ у метро та афішу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

18:17 У рф влаштували істерику через факти про дії окупантів на ЧАЕС, які Україна представить ООН

Новина з відео

18:10 "Тепло для захисників": в Одесі поліцейські виготовляли окопні свічки

18:02 У Румунії стався потужний землетрус: що відомо

Ексклюзив

18:00 "Ворог тисне з усіх боків": що відбувається у найгарячішій точці війни на Донбасі

Новина з фото

17:58 Мовчазна Ані Лорак публічно зізналась в коханні новому бойфренду: хто він та звідки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:50 Уряд прийняв постанову, яка пришвидшить ввезення в Україну військової техніки

Новина з відео

17:47 Зеленський зустрівся з главою МЗС Канади: обговорили співпрацю у сфері оборони

Ексклюзив

17:38 Кохання попри війну: боєць ЗСУ повернувся зі Сходу і одружився в День закоханих

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 15 лютого: Ракам — слухати інтуїцію, Терезам — знаки долі

17:30 НАТО розробляє інструкції на випадок участі держав альянсу у конфлікті високої інтенсивності, — ЗМІ

Новина з відео

18:10 "Тепло для захисників": в Одесі поліцейські виготовляли окопні свічки

Новина з відео

17:47 Зеленський зустрівся з главою МЗС Канади: обговорили співпрацю у сфері оборони

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 15 лютого: Ракам — слухати інтуїцію, Терезам — знаки долі

Новина з відео

17:01 Принц Вільям довів школярів до реготу: спадкоємець корони зателефонував тинейджерам за відеозв'язком

Новина з відео

16:31 НЛО? Над Китаєм помітили ряд з неопізнаних об'єктів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:23 Путін після виходу рф із ЄСПЛ "заспокоїв" громадян "надійністю" російських судів

Новина з відео

15:37 Конкурентка Трампа: експосол США в ООН Ніккі Хейлі оголосила про участь у виборах

Новина з відео

13:37 Пивоваров та Соловій презентували кліп на саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

Новина з відео

13:26 Росіяни завдали удару по лікарні у Херсоні: ОВА показала наслідки

Новина з відео

12:30 Як TikTok допоміг чоловіку зробити з нікому не відомої книги бестселер

Ексклюзив

18:00 "Ворог тисне з усіх боків": що відбувається у найгарячішій точці війни на Донбасі

Ексклюзив

09:00 Кредит від МВФ під час війни: не отримати неможливо

Новина з фото

08:00 "Треба все відбудовувати з нуля", — про долю харківського екопарку розповів його засновник

18:30 Чому Україні так сильно потрібні винищувачі F-16

Ексклюзив

18:00 У Польщі погіршилося ставлення до українців: ІПСО від рф, маніпуляція чи правда

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:00 Холостий постріл: чому Захід мовчазно "ковтає" російські ракети

Ексклюзив

09:00 Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги: чи варто це робити

08:00 Війна залишає токсичну спадщину для середовища та здоров'я людей

Ексклюзив

18:00 Що готує путін для України до 24 лютого: астрологічний прогноз

Ексклюзив

08:00 Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки

Актуальне по темі

None 14 Лютий 18:17

У рф влаштували істерику через факти про дії окупантів на ЧАЕС, які Україна представить ООН

None 14 Лютий 17:54

"Тепло для захисників": в Одесі поліцейські виготовляли окопні свічки

None 14 Лютий 18:02

У Румунії стався потужний землетрус: що відомо

None 14 Лютий 17:57

Мовчазна Ані Лорак публічно зізналась в коханні новому бойфренду: хто він та звідки

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB