Наталія Могилевська розсекретила ім'я загадкового бойфренда: воно має відношення до дня закоханих
До Дня святого Валентина співачка Наталія Могилевська презентувала україномовну версію хіта "Любила". Вона присвятила її всім закоханим під час війни.
В ефірі національного телемарафону "Єдині новини" Могилевська розсекретила ім’я свого загадкового бойфренда.
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"Я буду відзначати День Валентина. Свою нову пісню "Любила" я присвятила усім закоханим під час війни, і я одна з них. Моє серце відкрилося неймовірній любові, дуже красивій. І його звуть Валентин! Тому у нас подвійне свято", — зізналась співачка.
У багатьох інтерв'ю Могилевська розповідала, що довго була самотньою. І саме під час повномасштабної війни зустріла чоловіка, з яким вона нарешті відчула душевний спокій.
"Він зі мною був в таких гарячих точках, куди ніхто з моєї команди не був готовий їхати. Він шалений, і я така сама. Ми познайомилися, коли допомагали евакуювати людей, дітей. Він дуже сильна людина. Хочу відкрити секрет: ми були знайомі 20 років. Я давно йому подобалася", — підсумувала Могилевська.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Могилевська відповіла хейтерам, які висміяли її виступ у метро та афішу.