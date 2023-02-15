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Пішли до психолога: Меган Фокс та Machine Gun Kelly намагаються врятувати свої стосунки

15 лютого 2023 11:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Меган Фокс та Machine Gun Kelly пішли до психолога, аби врятувати свої стосунки
Акторка Меган Фокс та співак Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly)
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Проблеми в стосунках голлівудської парочки, акторки Меган Фокс та співака Колсона Бейкера (Machine Gun Kelly) виявились не такими драматичними, як думали шанувальники. Знаменитості все ще не скасували заручини та навіть звернулися до психолога.

Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

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Деталі 

Меган Фокс і Колсон Бейкер відвідали консультаційний центр, в якому провели понад дві години. На виході з будівлі знаменитості виглядали засмученими, а потім сіли у різні машини та поїхали. Пізніше пару все ж таки помітили разом: вони сиділи в одній автівці.

В чому причина проблеми

Зірка "Трансформерів" і рок-музикант розійшлись після двох років стосунків та оголошених заручин. Спочатку Меган загадково процитувала Бейонсе: "Я відчуваю нечесність у твоєму диханні", натякаючи на невірність коханого. А потім відповіла на коментар підписника про роман Колсона із гітаристкою Софі Ллойд. "Він, мабуть, із Софі", — написав шанувальник. "Це я, мабуть, із Софі", — відповіла актриса, додавши емодзі вогника. 

Меган Фокс відписалася від бойфренда, а перш ніж повністю видалити свій обліковий запис в Instagram — додала у підписки Гаррі Стайлса, Тімоті Шаламе та Емінема, якого Machine Gun Kelly терпіти не може.

Раніше джерело видання People повідомило, що Фокс і Бейкер мали разом піти на вечірку Супербоул, проте між ними сталася сильна сварка. Крім того, інсайдер повідомив, що Меган Фокс зняла подаровану бойфрендом обручку, проте весілля вони офіційно поки що не скасували.

При цьому пара й раніше мала проблеми у стосунках, проте цього разу, за словами джерела, "все досить серйозно". Також у мережі ходять чутки про те, що сваркою стали проблеми Бейкера з наркотиками.

Меган Фокс та Колсон Бейкер познайомилися на зйомках фільму "Північ на злаковому полі" у 2020 році. У січні 2021-го вони оголосили про заручини: весілля планували зіграти в готичному стилі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mr. Pink (@machinegunkelly)

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоумен Володимир Дантес надіслав співачці Наді Дорофєєвій свідоцтво про розірвання шлюбу. Також ми розповідали, що зірка "Кварталу 95" Ханумак прокоментував розлучення з блогеркою Аліною Шаманською.

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