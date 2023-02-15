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Великі гроші: Бєдняков розсекретив, скільки йому пропонували за корпоративи в окупованому Криму

15 лютого 2023 12:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Скільки окупанти пропонували Андрію Бєднякову за корпоративи в окупованому Криму
Шоумен та зірковий волонтер Андрій Бєдняков
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Шоумен та зірковий волонтер Андрій Бєдняков, будинок якого знесли окупанти в Маріуполі, щодня викладає у соцмережах сторіз про війну в Україні. У зірки телебачення й досі чимало шанувальників в країні-терористі. Ще до початку повномасштабної війни, але вже після 2014 року Андрія не раз запрошували вести корпоративи до окупованого Криму.

Про це шоумен розповів в інтерв’ю, яке опубліковане на YouTube каналі pressing.

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Деталі 

Бєднякова полюбили в росії після того, як він став ведучим популярного тревел-шоу "Орел і решка", творцями якого є українські продюсери Євген та Олена Синельникови, а також колишня продюсерка співачки Світлани Лободи, Нателла Крапівіна.

Деякі сезони він вів вже після початку російської агресії 2014 року та анексії Криму. Бєднякову приписували дружні стосунки з блогеркою Анастасією Івлєєвою, втім Андрій запевнив, що вони були більше колегами, і припинили спілкування ще до 24 лютого. 

Телеведучого не раз звали до окупованого Криму провести корпоративи та весілля. Втім, за словами Андрія, він ще з дитинства відчував патріотизм, любив Україну. Після псевдореферендуму та анексії півострова завжди вважав Крим українським. То ж на великі гроші організаторів не погодився. 

"Я відмовлявся їздити до Криму, хоча там давали вдвічі більшу суму за корпоратив. Мені пропонували 30 тисяч євро, 35 тисяч за весілля. Одного разу пропонували 45 тисяч євро за Новий рік. Це було ще 2015-2016 року. Я принципово до Криму не їздив. Хоча я був та усього лише два рази, один раз з програмою "Орел і решка", а перший раз ще був малий. Маючі гроші та впізнаваність, я не поїхав. Для мене Крим — це Україна, була, є і буде", — заявив шоумен.

Інші пропозиції від окупантів

У 2014 році російські продюсери запропонували йому два проєкти у прайм-тайм, один з яких в прямому ефірі, на федеральному каналі "росія 1". За словами Бєднякова, там він міг заробити 350 тис. доларів. Проте на привабливу пропозицію пропагандистів телеведучий відповів відмовою.

"Я сказав, що не можу. Вони телефонували мені ще тиждень десь. "Андрію, зараз усе закінчиться", — казали вони. А я їм кажу: "Слухайте, я вестиму прямі ефіри, а в мене Донецьк будуть бомбити і стріляти. Я не можу", — розповідав про ті події Андрій Бєдняков.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Бєдняков отримав серйозну травму під час зайняттям спортом. Також ми розповідали, що Бєдняков звернувся до українців, які слухають російську музику.

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