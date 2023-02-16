Родина Брюса Вілліса повідомила діагноз 67-річного актора

Хвороба стрімко прогресує, ліків немає: у Брюса Вілліса діагностували найскладнішу форму деменції
Родина Брюса Вілліса оголосила, що актор страждає формою деменції, яка називається лобно-скроневою деменцією. Ця хвороба не піддається лікуванню.
Про це йдеться в заяві родини Вілліс.
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"Сьогодні немає засобів лікування цієї хвороби, і ми сподіваємося, що ця реальність може змінитися в наступні роки. Оскільки стан Брюса прогресує, ми сподіваємося, що будь-яка увага засобів масової інформації може бути зосереджена на висвітленні цієї хвороби, яка потребує набагато більшої обізнаності та досліджень", — йдеться у заяві.
Родина Вілліса також додала:
"Брюс завжди вірив у необхідність використовувати свій голос у світі, щоб допомагати іншим і підвищувати обізнаність про важливі проблеми як публічно, так і приватно. Ми в глибині душі знаємо, що якби він міг сьогодні, він би хотів відповісти, привернувши глобальну увагу та зв’язавшись із тими, хто також має справу з цією виснажливою хворобою та тим, як вона впливає на багатьох людей та їхні родини".
Нагадаємо, важкохворий Брюс Вілліс написав заповіт. Спадщина актора оцінюється у 250 мільйонів доларів. Згідно з заповітом, практично все отримає його родина: друга дружина Емма Гемінг та дві доньки в цьому шлюбі — 8-річна Евелін Пенн і десятирічна Мейбл Рей.