Метт Деймон вперше прокоментував майбутній кінопроєкт в Україні
В столиці Німеччині в самому розпалі йде Берлінський міжнародний кінофестиваль. Одним з зіркових гостей став голлівудський актор Метт Деймон. На пресконференції свого проєкту кінозірка прокоментував майбутню роботу в Україні.
Про це повідомляє видання Deadline.
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Деталі
Голлівудський актор приїхав на кінофестиваль презентувати свою та актора, продюсера Бена Аффлека документальну кінострічку "Поцілунок майбутнього" про облогу столиці Боснії та Герцеговини Сараєво у 1990-х роках.
Відповідаючи на пресконференції на запитання, чи бачить він себе в документальному фільмі про війну в Україні в дусі "Суперсила" режисера та актора Шона Пенна, Деймон розповів, що досліджує потенційний проєкт.
Метт зазначив, що у нього не було прямого спілкування з президентом України Володимиром Зеленським, як в Шона Пенна. Але він зустрічався з його дружиною Оленою Зеленською на Асамблеї ООН минулого року.
"Я думаю, що зараз про це знімають багато чудових фільмів. Я впевнений, що в майбутньому їх буде ще багато, багато. Наразі ми нічого не маємо. Хоча насправді досліджуємо, але це на ранніх стадіях", — повідомив Деймон.
До речі, на кінофестивалі Мет з’явився з прапором України.
Нагадаємо, раніше ми писали, скільки мільйонів втратив голлівудський актор Метт Деймон за відмову зніматися в "Аватарі".
Фото: REUTERS