Деніелу Крейгу — 55: подробиці особистого життя агента 007

Британський актор Деніел Крейг

Британському актору Деніелу Крейгу виповнюється 55 років. Запрошувати до високобюджетних проєктів його стали після зйомок у фільмі "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць". Але світову славу йому принесла, авжеж, роль агента 007 Джеймса Бонда. Про фільмографію секс-символа кінематографа знають всі. А ось своє особисте життя Крейг ретельно приховує.

Новини.LIVE розкаже, чиє серце підкорив відомий актор.

Перші стосунки

На початку 1990-х Крейг тільки-но розпочинав свою акторську кар’єру. З’являлися перші ролі, його почали впізнавати. До цього майбутній “спецагент” навчався у Національному молодіжному театрі. Першу роль у фільмі Деніел отримав 1991-го. Він зіграв у стрічці "Сила особистості" режисера Джона Евілдсена.

Водночас з підкоренням кінематографа, Деніел одружився з акторкою Фіоною Лаудон. Через рік в них народилась донька Елла. Втім, шлюб протримався недовго. Вже 1994 року пара розійшлась. Причину Крейг й досі не називає. Але відомо, що колишні зберегли дружні стосунки завдяки вихованню єдиної дитини.

Старша донька Крейга

Перша дружина Крейга, акторка Фіона Лаудон

Після розлучення Крейг занурився в роботу. Втім, вже 1997 року його серце підкорила німецька акторка та телеведуча Хайке Макач. Саме вона стала свідком зльоту його кар’єри. Парочка де інколи з’являлась на світських заходах. Втім, Крейг мало коментував своє особисте життя. Пара розійшлась 2004 року

Вже через рік Крейг почав зустрічатися з кінопродюсеркою Сацукі Мітчелл. Збіг чи ні — водночас він отримав роль Джеймса Бонда. Деніел та Сацукі вважалися зразковою парою та збиралися одружитися. Однак закінчилося все тим, що Крейг, не розірвавши заручин із Мітчелл, пішов до іншої. Подейкують, він не відповідав на дзвінки та повідомлення Сацукі, а потім взагалі змінив номер телефону.

Друга дружина та таємне весілля

Крейг, вже в статусі агента 007, пішов від кінопродюсерки до відомої англійської акторки Рейчел Вайс. вона відома за фільмами "Мумія", "Костянтин: Володар темряви", "Відданий садівник". За останній акторка отримала премії "Оскар" та "Золотий Глобус".

Зіркова парочка познайомилась ще на початку 1990-х. Втім, на той час і Крейг, і Вайс були в стосунках. Чи підтримували вони зв’язок упродовж двадцяти років до початку стосунків — пара не розповідала. Але вогонь пристрасті розгорівся під час зйомок фільму "Будинок мрій". Не встигла стрічка вийти у світовий прокат, як зіркова парочка влітку 2011 року зіграла весілля. При чому, зробила це у своєму стилі — нікому не сказавши.

Закохані таємно розписалися в Нью-Йорку. На церемонію Деніел та Рейчел запросили всього чотири особи. Компанію двом свідкам склали діти акторів: дочка Крейга — Елла, та син Рейчел — Генрі.

У 2018 році у пари з’явилася спільна донька. Ні Рейчел, ні Деніел не мають акаунтів у соцмережах. Актор лише кілька разів засвітився в Instagram старшої дочки Елли.

Однією з причин, чому знаменитості приховують особисте життя, називають розрив попередніх стосунків. До роману з Крейгом, Вайс майже десять років була в стосунках з режисером Даррен Аронофскі. Водночас як за успішну кар’єру Деніела дбала Сацукі.

В одному з останніх інтерв’ю Рейчел все ж таки розповіла трохи про свій шлюб з агентом 007. За її словами, вони відчувають себе досить нормальними за зачиненими дверима.

"Ми говоримо про фільми, які нам подобаються, або про вистави. Ми любимо ходити в театр і обговорювати те, що ми бачили. Я люблю готувати. Даніель теж дуже добре це вміє. Ми завжди із задоволенням пробуємо різні види кухні та отримуємо від цього задоволення", — ось так описала життя однієї з найвідоміших кінопар світу Вайс.

Нагадаємо, раніше ми писали, що букмекерські контори вже роблять ставки на актора, який зіграє Джеймса Бонда у наступних частинах франшизи. Також ми розповідали, що принц Вільям влаштував для Кейт Міддлтон побачення у стилі агента 007 Бонда.