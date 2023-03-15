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Ексдружина Валерія Меладзе заявила, що її рідна людина перебуває в зоні бойових дій в Україні

15 березня 2023 10:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Колишня дружина одіозного російського співака грузинського походження Валерія Меладзе, Ірина
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Колишня дружина одіозного російського співака грузинського походження Валерія Меладзе, Ірина, нещодавно відсвяткувала свій день народження. Жінка вже давно приховує точну дату свого народження. Втім, в публікації, в якій вона зробила підсумки минулого життєвого року, розповіла й про родича, який перебуває в зоні бойових дій. 

Відвертий пост Ірина зробила у своєму Instagram.

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Деталі

Жінка народилась у невеличкому місті Зеленодольск, Дніпропетровської області. Це недалеко від Нікополя, який щоденно обстрілюють окупанти. Виявляється, там й досі живе її батько. 

"Загальний біль від того, що відбувається, не відпускає ні на хвилину тим більше, що мій 84-річний батько, який потребує відходу, залишився в зоні бойових дій практично один. Додалися особисті проблеми... Багато було сліз і нестерпності того, що відбувалося, але в якийсь момент я зрозуміла, ще трохи й "упливу". Але життя продовжується і незважаючи ні на що потрібно було не випасти з нього, а адаптуватися правильно", — написала Ірина.

До речі, ексдружина молодшого з братів Меладзе, живе в країні-терористі. У шлюбі з Валерієм вона була з 1989 по 2011 роки. В них народились три доньки та син, який помер у віці десяти днів. Від Ірини Меладзе пішов до ексучасниці гурту "ВІА Гра" Альбіни Джанабаєвої.

Меладзе та Джанабаєва

Нагадаємо, раніше ми писали, що після слів "Героям слава" на новорічному корпоративі в Дубаї Валерія Меладзе почала переслідувати податкова служба країни-терориста. Також ми розповідали, що телеведуча Катерина Осадча прокоментувала скандал з Меладзе, який виправдовувався перед путіністами.

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