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Потап зраджував Ірині Горовій з Настею Каменських? Відверте зізнання

14 липня 2023 14:02
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Потап розповів про свої зради Ірині Горовій – Настя Каменських в цьому замішана?
Український репер Потап зі своєю колишньою дружиною Іриною Горовою. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український репер, актор, продюсер та заслужений артист України Потап зробив відверте зізнання. Популярний реп-виконавець розповів про свої зради у шлюбі зі своєю колишньою Іриною Горовою, через що він дуже шкодує.

Новини.LIVE розповідає про шлюб Потапа з Іриною Горовою та про стосунки з Настею Каменських.

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Протягом багатьох років український артист заперечував той факт, що він зраджував Ірині Горовій, з якою він був у шлюбі. Втім, згодом Потап зробив відверте зізнання та пояснив, що сталося насправді.

Потап
Український репер та продюсер Потап під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Спочатку шанувальники творчості українського репера постійно вважали, що він має стосунки з Настею Каменських, з якою він створював дует "Потап і Настя". Більш того, фанати вважали, що репер аж ніяк не зважав на те, що він на той момент був одружений на Ірині Горовій. 

Потап и Ирина Горовая
Репер Потап зі своєю колишньою дружиною Іриною Горовою на зйомках шоу "Голос країни". Фото: УНІАН

Пізніше шанувальники не могли повірити в той факт, що Потап все ж таки розлучився з Іриною та почав стосунки з Настею Каменських. Втім, український виконавець не дуже поспішав ділитися деталями свого особистого життя та запевняв фанатів у тому, що зради не було.

Потап и Настя Каменских
Український репер Потап зі своєю дружиною Настею Каменських. Фото: УНІАН

Але нещодавно Потап зізнався, що роман розпочався ще тоді, коли він був у шлюбі з Іриною. За словами репера, він дуже шкодував про свої зради, адже все можна було зробити інакше. Він зазначив, що розлучення було непростим, адже він знав, наскільки це розіб’є серце Ірини.

"Не мучай іншу людину. Ну, прийди, скажи, що в нас не виходить. Для мене це було дуже складно, дуже боляче, серце розбивалося. У меня вистачило сил це зробити. Зараз я дивлюся та розумію, що все зробив правильно", — зізнався Потап.

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український співак Потап показав кадри з Гостомелю на Київщині. 

Раніше ми розповідали про те, що популярний репер Потап пояснив, чому він почав менше спілкуватися з Позитивом. 

Також ми повідомляли про те, що український репер і продюсер Потап розповів про свої поїздки за кордон під час війни.

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