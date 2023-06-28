Прем’єрка Естонії пообіцяла "сюрприз" щодо членства України в НАТО на саміті у Вільнюсі

Прем’єрка Естонії Кая Каллас та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Прем'єрка Естонії Кая Каллас 28 червня заявила, що на саміті НАТО, який пройде у Вільнюсі вже в липні, Україну чекає "сюрприз" щодо її членства в Альянсі.

Про це Кая Каллас заявила на спільній пресконференції з Єнсом Столтенбергом.

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"Я абсолютно впевнена, що на Вільнюському саміті союзники знайдуть спільну мову також щодо того, як задовольнити прагнення України до членства. Ми всі погоджуємося, що двері НАТО відкриті. Ми всі погоджуємося, що Україна стане членом цього альянсу", — наголосила Кая Каллас.

Наразі, за словами естонської прем'єрки, члени Альянсу працюють над формулюваннями, які б заспокоїли деяких противників швидкого вступу України до НАТО.

Водночас Столтенберг наголосив, що зараз найважливіше завдання — забезпечення перемоги України у війні з РФ.

"Тому основна увага має бути зосереджена на тому, як забезпечити перемогу України, і це є передумовою для будь-якої змістовної дискусії про подальше членство", — сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції назва головну умову для вступу України в НАТО. Для цього їй потрібно перемогти у війні з Росією.