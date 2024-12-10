Инна Мирошниченко занимается спортом с сыном Марселем.

Жена Мирошниченко показала забавную зарядку с приемным сыном
Жена Тимура Мирошниченко Инна поделилась с поклонниками забавными семейными кадрами. Многодетная мама показала, как ее младший сын Марсель помогает ей заниматься утром спортом.
Соответствующие кадры она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram .
Инна Мирошниченко показала рутину с сыном
Инна тренируется дома. Женщина показала, как ей удается заниматься дома с четырьмя детьми и мужчиной. Сегодня утром выполнять упражнения Инны помогал ее сын Марсель, которого семья ведущего усыновила прошлым летом.
Мальчик постоянно пытается затронуть маму и подпевает ей. При этом женщина непринужденно продолжает заниматься спортом, будто ей никто не мешает.
"Мои 20 минут. Марсель и его музыкальное сопровождение", - подписала кадры Инна.
Напомним, ранее мы писали, что Инна Мирошниченко умилила изменениями названной дочери в семье . Также мы рассказывали, что Тимур Мирошниченко вспомнил, как работал на корпоративах президента-беглеца Виктора Януковича .
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