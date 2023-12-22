Модные стилизации для зимних дней — узнайте, как позаботиться о своем стиле в это время года

Девушка в синем жакете. Фото: answear.ua

Если вы давно планировали шоппинг, но задумывались, какими вещами пополнить свой гардероб и не потратить деньги на ветер, предлагаем ознакомиться с идеальными вещами, которые будут долго занимать актуальные позиции. В этом материале мы расскажем, что носить, чтобы было тепло, комфортно и стильно. Топ модных вещей в этом сезоне, мастхевы и хиты.



Об этом рассказали Новини.LIVE.

Какие главные хиты для холодного времени года?

Напомним, что не все тренды, предлагаемые дизайнерами, становятся модными хитами. Сегодня мы ознакомимся с самой модной подборкой в сезон осень/зима 2023-2024.

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Жакет/кардиган с округлым вырезом

Такой кардиган может быть в базовом цвете или принтом, например в полоску. Лучше отдать предпочтение серым, черным и синим оттенкам, таким образом их будет легче всего комбинировать с другими вещами вашего гардероба.

Также обратите внимание на короткие жакеты, например, с коротким искусственным ворсом. Это именно тот тренд, который вы сможете использовать не один сезон.

Актуальными остаются жакеты из твидовой ткани, а если выбрать костюм с юбкой, то вы получаете беспроигрышный вариант, который можно будет носить повседневно или даже на любое мероприятие. Подсмотреть подобные луки можно у главной героини сериала "Сплетница" — Блэр Волдорф.

В какой длине актуальны пальто?

Тренд на пальто в макси длине держится уже второй сезон подряд, и поверьте, что он будет актуален еще несколько сезонов. В настоящее время на рынке появилось множество красивой продукции. Очень удачная линейка шерстяных пальто представлена в линейке бренда Boss.

Когда вы надеваете пальто миди, возникают вопросы, а какой высоты должна быть юбка? Она должна выглядывать или наоборот прятаться под пальто, а какой высоты при этом должна быть обувь?

В случае с пальто макси-длинны таких вопросов не возникает. Такую длину максимально легко комбинировать с любой вещью из гардероба.

50 оттенков серого в одном образе

Если, например, несколько лет назад, тотал бежевый лук был на максимальных позициях, в прошлом году особенно ценились шоколадно-коричневые луки, то в этом году самый хитовый — серый тотал лук.

Преимущество серого тотала лука в том, что вы можете выбрать разные оттенки серого цвета, даже ткань может отличаться по текстуре, при этом это в любом случае будет демонстрировать ваш непревзойденный вкус.

Среди звезд поклонницей серых луков является Виктория Бекхэм. Она удачно сочетает серый цвет с темно-синим, что выглядит очень эстетично.

В рамках текущих тенденций серый цвет не выглядит скучно. Причем серый цвет подходит как для классических образов, так и спортивных. Этот тренд успешно подхватил бренд DC.

Акцентные украшения

Большая акцентная бижутерия способна улучшить любой образ. Вы можете надеть обычный черный гольф, большое колье или браслет — и ваш образ уже заиграет новыми красками.

Стильные зимние образы. Фото: answear.ua

К примеру, в летнем сезоне использовались более минималистические украшения, а вот осенне-зимний сезон — это о крупнофактурной бижутерии. Большие украшения смотрятся очень выигрышно. Можно обратить внимание на достаточно массивные кольца, которые уместно надевать даже поверх перчаток. Также не забываем о серьгах, которые будут видны из-под верхних уборов.

Внимание на перчатки

Если мы заговорили о перчатках, то следует отметить, что это главный модный хит. Они могут быть как полупрозрачными, так и из плотной ткани. Также можно обратить внимание на высокие перчатки, которые всегда смотрятся очень стильно.

Внимание на носки

Если же раньше было принято, чтобы носки практически не выглядывали из-под обуви, то сейчас ситуация изменилась. На рынке появилось множество интересных носков с принтом и без, их носят под кроссовки, ботинки, сапоги и даже под туфли на каблуке.

И кстати именно в этом сезоне особенно актуально выглядят именно серые носки. Также очень красиво смотрятся удлиненные гетры или гольфы, сидящие выше линии высоких сапог.

Ранее мы писали о ТОП-4 кроссовок, которые являются антитрендом осени 2023 года.