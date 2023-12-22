Модные стилизации для зимних дней — узнайте, как позаботиться о своем стиле в это время года
Если вы давно планировали шоппинг, но задумывались, какими вещами пополнить свой гардероб и не потратить деньги на ветер, предлагаем ознакомиться с идеальными вещами, которые будут долго занимать актуальные позиции. В этом материале мы расскажем, что носить, чтобы было тепло, комфортно и стильно. Топ модных вещей в этом сезоне, мастхевы и хиты.
Об этом рассказали Новини.LIVE.
Какие главные хиты для холодного времени года?
Напомним, что не все тренды, предлагаемые дизайнерами, становятся модными хитами. Сегодня мы ознакомимся с самой модной подборкой в сезон осень/зима 2023-2024.
Жакет/кардиган с округлым вырезом
Такой кардиган может быть в базовом цвете или принтом, например в полоску. Лучше отдать предпочтение серым, черным и синим оттенкам, таким образом их будет легче всего комбинировать с другими вещами вашего гардероба.
Также обратите внимание на короткие жакеты, например, с коротким искусственным ворсом. Это именно тот тренд, который вы сможете использовать не один сезон.
Актуальными остаются жакеты из твидовой ткани, а если выбрать костюм с юбкой, то вы получаете беспроигрышный вариант, который можно будет носить повседневно или даже на любое мероприятие. Подсмотреть подобные луки можно у главной героини сериала "Сплетница" — Блэр Волдорф.
В какой длине актуальны пальто?
Тренд на пальто в макси длине держится уже второй сезон подряд, и поверьте, что он будет актуален еще несколько сезонов. В настоящее время на рынке появилось множество красивой продукции. Очень удачная линейка шерстяных пальто представлена в линейке бренда Boss.
Когда вы надеваете пальто миди, возникают вопросы, а какой высоты должна быть юбка? Она должна выглядывать или наоборот прятаться под пальто, а какой высоты при этом должна быть обувь?
В случае с пальто макси-длинны таких вопросов не возникает. Такую длину максимально легко комбинировать с любой вещью из гардероба.
50 оттенков серого в одном образе
Если, например, несколько лет назад, тотал бежевый лук был на максимальных позициях, в прошлом году особенно ценились шоколадно-коричневые луки, то в этом году самый хитовый — серый тотал лук.
Преимущество серого тотала лука в том, что вы можете выбрать разные оттенки серого цвета, даже ткань может отличаться по текстуре, при этом это в любом случае будет демонстрировать ваш непревзойденный вкус.
Среди звезд поклонницей серых луков является Виктория Бекхэм. Она удачно сочетает серый цвет с темно-синим, что выглядит очень эстетично.
В рамках текущих тенденций серый цвет не выглядит скучно. Причем серый цвет подходит как для классических образов, так и спортивных. Этот тренд успешно подхватил бренд DC.
Акцентные украшения
Большая акцентная бижутерия способна улучшить любой образ. Вы можете надеть обычный черный гольф, большое колье или браслет — и ваш образ уже заиграет новыми красками.
К примеру, в летнем сезоне использовались более минималистические украшения, а вот осенне-зимний сезон — это о крупнофактурной бижутерии. Большие украшения смотрятся очень выигрышно. Можно обратить внимание на достаточно массивные кольца, которые уместно надевать даже поверх перчаток. Также не забываем о серьгах, которые будут видны из-под верхних уборов.
Внимание на перчатки
Если мы заговорили о перчатках, то следует отметить, что это главный модный хит. Они могут быть как полупрозрачными, так и из плотной ткани. Также можно обратить внимание на высокие перчатки, которые всегда смотрятся очень стильно.
Внимание на носки
Если же раньше было принято, чтобы носки практически не выглядывали из-под обуви, то сейчас ситуация изменилась. На рынке появилось множество интересных носков с принтом и без, их носят под кроссовки, ботинки, сапоги и даже под туфли на каблуке.
И кстати именно в этом сезоне особенно актуально выглядят именно серые носки. Также очень красиво смотрятся удлиненные гетры или гольфы, сидящие выше линии высоких сапог.
Ранее мы писали о ТОП-4 кроссовок, которые являются антитрендом осени 2023 года.
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