Украинцы считают новую песню Поляковой китайской копией — почему так

Украинская певица Оля Полякова в шоу "Взрослые девочки". Фото: скриншот с YouTube

Одна из самых ярких артисток украинского шоу-бизнеса Оля Полякова представила новую лирическую песню. Известная певица показала фрагмент своего клипа на этот трек и получила бурную реакцию пользователей сети Instagram.

Новую работу Оля Полякова презентовала на своей странице в Instagram.

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Публикация украинской певицы

Оля Полякова показала фрагмент своего нового клипа на лирическую песню "У твоїх обіймах". По словам украинской исполнительницы, у этой работы очень много драматического символизма и выполнена она в минималистическом стиле. Она также рассказала, как происходили съемки этого клипа.

Стоит отметить, что на видео Оля предстала в очень необычном для себя виде. В нем артистку можно увидеть довольно нежной и трогательной.

"История призвана вдохновить не только украинок, ожидающих своих мужчин с войны, но и самых военных, которые всегда должны помнить, что без них жизнь любимых людей превращается в пустыню. Съемки проходили под Киевом летом. Специально для съемок клипа режиссерская команда выкопала в поле большую пропасть в виде воронки от авиабомбы. В кадре я работала без помощи дублеров, выполняя сложные задачи режиссера", — утверждает Оля Полякова.

Публикация Оли Поляковой с клипом на новую песню "У твоїх обіймах". Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети

После того, как певица разместила фрагмент из нового клипа, под ним сразу же начали появляться разные комментарии людей. В них пользователи сети Instagram высказали свое мнение о новой работе Оли Поляковой.

Единственная певица, кому подходят клипы Бадоева, — это Лобода! С остальными, это китайская копия.

Какой хороший клип и какая ужасная несовременная музыка у Оли. Тина Кароль и то пошла в ногу со временем...

Оля красивая, непохожая на себя, песня найдет своих слушателей! Но мне не понравилось, не было искренности, только увидела, как Оля хотела показать себя красивой. Сердце не екнуло

Очень сильно, очень щемяще, очень эмоционально, красиво и очень особенно. Особая песня, особенная видеоистория и особенная ты. Искусство

Просто до слез… Это такая боль за всех парней и мужчин, и за женщин, которые ждут, а кто-то никогда не дождется

Комментарий со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Новая работа Оли Поляковой

Украинская певица представила новую, очень чувственную лирическую песню, клип на которую снял известный режиссер Алан Бадоев. Новый трек Оли Поляковой посвящен всем женщинам, вынужденным расстаться со своими любимыми из-за войны.

Новая видеоработа и песня певицы показывает то, как изменилось ее творчество и образ, ведь трек "У твоїх обіймах" — очень глубокий, а сама Оля в ней показала себя нежной.

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