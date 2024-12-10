Сумская ревнует мужчину к молодым актрисам

Актриса Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком. Фото: instagram.com/olgasumska/

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская призналась, ревнует ли своего мужа Виталия Борисюка к коллегам. Звезда также поделилась историей о том, как закрутился их роман.

Об этом Сумская рассказала в комментарии "Люкс ФМ".

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Ольга 38 лет назад впервые влюбилась в Виталия Борисюка. Актриса, которая в то время была замужем, призналась, что их страсть вспыхнула во время репетиции мюзикла. Звезда добавила, что Борисюк привлек ее своей яркой харизмой.

Несмотря на то, что Ольга уже 28 лет состоит в браке с Виталием, она до сих пор его ревнует. Некоторые сцены с молодыми девушками на сцене заставляют Сумскую изрядно понервничать.

"Я ревнива. У нас есть спектакль "Боинг". Мы сделали омоложение стюардесс, нашли молодых актрис. Виталик играл с молодыми партнершами и там такой танец, там такие объятия, что я стояла за кулисами и меня колотило. Я справилась. Но потом могла сказать ему: "Что это ты так обнимаешь?". А он говорит: "Я же должен сделать так, чтобы зритель поверил". Мы — женщины, нам это присуще", — объяснила Ольга.

Раньше мы делились рецептом полезного зеленого смузи для поднятия иммунитета от Ольги Сумской. А также звезда оправдывала свою дочь, которая осталась жить в России после начала войны.