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"Плохая пародия": недовольные украинцы публично затравили Макса Барских

22 июня 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Макс Барских показал кавер на свою легендарную песню – украинцы затравили
Украинский исполнитель Макс Барских во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский исполнитель, автор песен и композитор Макс Барских удивил своих поклонников. Популярный артист показал, как его всем известную песню, написанную на русском языке, на украинском перепевает молодой парень.

Соответствующее видео Макс Барских разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

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С началом полномасштабной войны большинство украинских звезд начали писать песни на украинском языке, а есть и те, кто просто перевел свои песни, написанные на русском, на украинский язык. То же самое сделал и Макс Барских, который перевел известную всем песню.

Украинский исполнитель показал, как молодой парень перепел его хит "Туманы" на украинском языке. Также Макс Барских призвал украинцев демонстрировать ему его украиноязычные песни.

"Благодарю @andrey__shamray за видение нового звучания. Очень приятно наблюдать, как "Туманы" отзываются в ваших сердцах. Жду волны ваших кавер-версий именно украиноязычных новых-старых песен. Лучшие публиковать здесь", — написал Макс Барских.

Подписчики украинского исполнителя решили не игнорировать его новую публикацию, а, как всегда, начали комментировать. Им не очень понравилась новая версия песни, поэтому они стали ее критиковать.

  • Создавать нужно новое, а не переделывать старое! Мне не понравилось. Новые песни классны на украинском, а перепевать то, что мы и так любим, так это плохая пародия.
  • "Туманы" люблю и считаю, что испортить их тяжело, но эта версия мне... не очень. Перевод Макса самый лучший. Не издевайтесь над "Туманами".
  • Парень — молодец, но сумбурный перевод: то жду до темноты (хотя свет в окне только в темноту! лучше бы до утра!), то ждать не будет, то любит, то не очень
  • А что, Максимка до фронта в топике так и не дошел
Комментарии со страницы Макса Барских
Комментарии со страницы Макса Барских. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Макса Барских
Комментарии со страницы Макса Барских. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Макса Барских
Комментарии со страницы Макса Барских. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Макса Барских
Комментарии со страницы Макса Барских. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известный украинский певец Макс Барских рассказал о том, как он намерен помочь Кривому Рогу.

Ранее мы рассказывали о том, что популярный артист Макс Барских перепел всем известную песню.

Также мы сообщали о том, что украинский исполнитель Макс Барских рассказал о своих концертах во время войны.

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