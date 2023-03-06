Пономарев и Дзидзьо дадут концерт ради ВСУ в Бахмуте

В прошлый раз артисты смогли собрать 2 миллиона гривен

Известные украинские певцы Александр Пономарев и Михаил Хома (DZIDZIO) 11 марта устроят благотворительный ужин в КВЦ "Парковый".

В программе прозвучат лучшие песни артистов, а также пройдет благотворительный аукцион с уникальными лотами звезд и художников.

Ведущим вечера станет Юрий Горбунов. В стоимость билета включен ужин и welcome drink.

Все собранные на концерте деньги пойдут на дроны и пикапы для защитников Бахмута.

Напомним, на прошлом вечере с Александром Пономаревым и Михаилом Хомой было собрано 2 000 000 гривен! Билеты на мероприятие можно приобрести здесь.