Пономарев и Дзидзьо дадут концерт ради ВСУ в Бахмуте

Пономарев и DZIDZIO споют ради защитников Бахмута
Известные украинские певцы Александр Пономарев и Михаил Хома (DZIDZIO) 11 марта устроят благотворительный ужин в КВЦ "Парковый".
В программе прозвучат лучшие песни артистов, а также пройдет благотворительный аукцион с уникальными лотами звезд и художников.
Ведущим вечера станет Юрий Горбунов. В стоимость билета включен ужин и welcome drink.
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Все собранные на концерте деньги пойдут на дроны и пикапы для защитников Бахмута.
Напомним, на прошлом вечере с Александром Пономаревым и Михаилом Хомой было собрано 2 000 000 гривен! Билеты на мероприятие можно приобрести здесь.