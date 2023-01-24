Принцесса Евгения объявила о второй беременности

Принцесса Евгения

Еще в конце прошлого года ходили слухи, что принцесса Евгения, которая в свое время была любимой внучкой умершей королевы Елизаветы II, беременна. Букингемский дворец не реагировал на подобные новости.

Все точки над "i" в своем Instagram расставила сама принцесса.

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Младшая дочь скандального принца Эндрю, герцога Йоркского, поделилась в соцсети трогательным фото. В кадре ее маленький сын Огаст уткнулся носиком в округлый живот матери.

"Мы рады сообщить, что этим летом в нашей семье будет пополнение", — лаконично подписала фото 32-летняя принцесса Евгения.

Королевский ребенок будет 13-м в очереди на британский престол.

Личная жизнь принцессы

Замужем за бизнесменом Джеком Бруксбенко. В начале 2021 года у них родился первенец. Звездная пара сыграла свадьбу 12 октября 2018 года. Было приглашено 850 гостей: членов королевской семьи Великобритании, аристократов, VIP-персон и друзей. Кстати, это на 150 человек больше, чем было на церемонии женитьбы принца Гарри и бывшей голливудской актрисы Меган Маркл.

Принцесса Евгения родилась 23 марта 1990 года в Лондоне. Она является младшей дочерью герцога Йоркского Эндрю, второго сына королевы Елизаветы II и герцогини Йоркской Сары. Также Евгения является десятой и третьей женщиной после принцессы Шарлотты и своей сестры Беатрис в линии престолонаследия.

Напомним, ранее мы писали, что 62-летний принц Эндрю собирается судиться с женщиной, обвинявшей его в сексуальном насилии.