У Дорна выйдет трек в соавторстве с россиянином

Песня должна была выйти 24 февраля

Украинский певец Иван Дорн оправдался за будущую премьеру трека с участием россиянина. Речь идет о совместном релизе с французской группой Dop и российским ди-джеем Филиппом Горбачевым, который планировался на 24 февраля 2023 года.

Об этом Иван Дорн рассказал в Instagram.

Подробности

По словам Дорна, он лишь недавно узнал, что в годовщину полномасштабного вторжения рф на территорию Украины ожидается премьера релиза. Он отметил, что для него участие в треке российского ди-джея Филиппа Горбачева стало новостью. Певец подчеркнул, что трек был записан еще в 2021 году.

"24 февраля, признаю, — это неправильная дата для такого релиза. Да еще и с российским ди-джеем, но он поддерживает нас, — заявил Дорн. — Я не могу, к сожалению, отменить этот выпуск. Давно его утвердили. Ребята уже напечатали этот винил. Он выходит, просто не будет выходить 24-го", — сказал Дорн.

Кроме того, певец извинился перед украинцами. В частности за то, как грубо звучал в интервью Дудя. Артист признал, что ему потребовалось 5 лет и полномасштабная война, чтобы признать свои ошибки. Дорн добавил, что любит Украину, всех украинцев и гордится, что он украинец. Он хочет и дальше продвигать свою культуру.

Напомним, Иван Дорн закрыл в столице творческое пространство ДК Masterskaya.

Также мы писали, что Дорофеева показала последствия съемок нового клипа "Вотсап".