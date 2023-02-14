Наталья Могилевская рассекретила имя загадочного бойфренда: оно имеет отношение ко дню влюбленных
Ко Дню святого Валентина певица Наталья Могилевская представила украиноязычную версию хита "Любила". Она посвятила ее всем влюбленным во время войны.
В эфире национального телемарафона "Єдині новини" Могилевская рассекретила имя своего загадочного бойфренда.
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"Я буду отмечать День Валентина. Свою новую песню "Любила" я посвятила всем влюбленным во время войны, и я одна из них. Мое сердце открылось невероятной любви, очень красивой. И его зовут Валентин! Поэтому у нас двойной праздник", — призналась певица.
Во многих интервью Могилевская рассказывала, что долго была одинока. И именно во время полномасштабной войны встретила мужчину, с которым она наконец-то испытала душевное спокойствие.
"Он со мной был в таких горячих точках, куда никто из моей команды не был готов ехать. Он безумный, и я такая же. Мы познакомились, когда помогали эвакуировать людей, детей. Он очень сильный человек. Хочу открыть секрет: мы были знакомы 20 лет. Я давно ему нравилась", — подытожила Могилевская.
Напомним, ранее мы писали, что Могилевская ответила хейтерам, которые высмеяли ее выступление в метро и афишу.