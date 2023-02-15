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Пошли к психологу: Меган Фокс и Machine Gun Kelly пытаются спасти свои отношения

15 февраля 2023 11:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Меган Фокс и Machine Gun Kelly пошли к психологу, чтобы спасти свои отношения
Актриса Меган Фокс и певец Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly)
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Проблемы в отношениях голливудской парочки, актрисы Меган Фокс и певца Колсона Бейкера (Machine Gun Kelly) оказались не столь драматичны, как думали поклонники. Знаменитости все еще не отменили помолвку и даже обратились к психологу.

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

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Подробности

Меган Фокс и Колсон Бейкер посетили консультационный центр, в котором провели более двух часов. На выходе из здания знаменитости выглядели расстроенными, а затем сели в разные машины и уехали. Позже пару все же заметили вместе: они сидели в одном автомобиле.

В чем причина проблемы

Звезда "Трансформеров" и рок-музыкант разошлись после двух лет отношений и объявленных помолвок. Сначала Меган загадочно процитировала Бейонсе: "Я чувствую нечестность в твоем дыхании", намекая на неверность любимого. А потом ответила на комментарий подписчика о романе Колсона с гитаристкой Софи Ллойд. "Он, наверное, с Софи", — написал поклонник. "Это я, наверное, с Софи", — ответила актриса, добавив эмодзи огонька.

Меган Фокс отписалась от бойфренда, а прежде чем полностью удалить свой аккаунт в Instagram — добавила в подписки Гарри Стайлса, Тимоти Шаламе и Эминема, которого Machine Gun Kelly терпеть не может.

Ранее источник издания People сообщил, что Фокс и Бейкер должны были вместе пойти на вечеринку Супербоул, однако между ними произошла сильная ссора. Кроме того, инсайдер сообщил, что Меган Фокс сняла подаренное бойфрендом обручальное кольцо, однако свадьбы они официально пока не отменили.

При этом пара и раньше испытывала проблемы в отношениях, однако в этот раз, по словам источника, "все достаточно серьезно". Также в сети ходят слухи о том, что ссорой стали проблемы Бейкера с наркотиками.

Меган Фокс и Колсон Бейкер познакомились на съемках фильма "Север на злаковом поле" в 2020 году. В январе 2021-го они объявили о помолвке: свадьбу планировали сыграть в готическом стиле.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Mr. Pink (@machinegunkelly)

Напомним, ранее мы писали, что шоумен Владимир Дантес отправил певице Наде Дорофеевой свидетельство о расторжении брака. Также мы рассказывали, что звезда "Квартала 95" Ханумак прокомментировал развод с блогером Алиной Шаманской.

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