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Большие деньги: Бедняков рассекретил, сколько ему предлагали за корпоративы в оккупированном Крыму

15 февраля 2023 12:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Сколько оккупанты предлагали Андрею Беднякову за корпоративы в оккупированном Крыму
Шоумен и звездный волонтер Андрей Бедняков
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Шоумен и звездный волонтер Андрей Бедняков, дом которого снесли оккупанты в Мариуполе, ежедневно выкладывает в соцсетях сториж о войне в Украине. У звезды телевидения до сих пор немало поклонников в стране-террористе. Еще до начала полномасштабной войны, но уже после 2014 года Андрея не раз приглашали вести корпоративы в оккупированном Крыму.

Об этом шоумен рассказал в интервью, опубликованном на YouTube канале pressing.

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Подробности

Беднякова полюбили в россии после того, как он стал ведущим популярного тревел-шоу "Орел и решка", создателями которого являются украинские продюсеры Евгений и Елена Синельниковы, а также бывшый продюсер певицы Светланы Лободы, Нателла Крапивина.

Некоторые сезоны он вел уже после начала российской агрессии в 2014 году и аннексии Крыма. Беднякову приписывали дружеские отношения с блогером Анастасией Ивлеевой, однако Андрей заверил, что они были больше коллегами, и прекратили общение еще до 24 февраля.

Телеведущего не раз звали в оккупированный Крым провести корпоративы и свадьбы. Впрочем, по словам Андрея, он еще с детства ощущал патриотизм, любил Украину. После псевдореферендума и аннексии полуострова всегда считал Крым украинским. Так что на большие деньги организаторов не согласился.

"Я отказывался ездить в Крым, хотя там давали вдвое большую сумму за корпоратив. Мне предлагали 30 тысяч евро, 35 тысяч за свадьбу. Однажды предлагали 45 тысяч евро за Новый год. Это было еще в 2015-2016 годах. Я принципиально в Крым не ездил. Хотя я был и всего два раза, один раз с программой "Орел и решка", а первый раз еще был маленьким. Имея деньги и узнаваемость, я не поехал. Для меня Крым — это Украина, была, есть и будет", заявил шоумен.

Другие предложения от оккупантов

В 2014 году российские продюсеры предложили ему два проекта в прайм-тайм, один из которых в прямом эфире, на федеральном канале "россия 1". По словам Беднякова, там он мог заработать 350 тысяч долларов. Однако на заманчивое предложение пропагандистов телеведущий ответил отказом.

"Я сказал, что не могу. Они звонили мне еще неделю где-то. "Андрей, сейчас все закончится", — говорили они. А я им говорю: "Слушайте, я буду вести прямые эфиры, а у меня Донецк будут бомбить и стрелять. Я не могу", — рассказывал о тех событиях Андрей Бедняков.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Бедняков получил серьезную травму во время занятий спортом. Также мы рассказывали, что Бедняков обратился к украинцам, слушающим русскую музыку.

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