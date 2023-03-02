Дэниелу Крейгу — 55: подробности личной жизни агента 007

"Агенту 007" Дэниелу Крейгу — 55: скрытие личной жизни и игнор соцсетей
Британскому актеру Дэниелу Крейгу исполняется 55 лет. Приглашать в высокобюджетные проекты его стали после съемок в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". Но мировую славу ему принесла, конечно, роль агента 007 Джеймса Бонда. О фильмографии секс-символа кинематографа знают все. А вот свою личную жизнь Крэйг тщательно скрывает.
Новини.LIVE расскажет, чье сердце покорил известный актер.
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Первые отношения
В начале 1990-х Крейг только начинал свою актерскую карьеру. Появлялись первые роли, его стали узнавать. До этого будущий "спецагент" учился в Национальном молодежном театре. Первую роль в фильме Дэниел получил в 1991-м. Он сыграл в ленте "Сила личности" режиссера Джона Эвилдсена.
В то же время с покорением кинематографа Дэниел женился на актрисе Фионе Лаудон. Через год у них родилась дочь Элла. Впрочем, брак продержался недолго. Уже в 1994 году пара разошлась. Причину Крейг до сих пор не называет. Но известно, что бывшие сохранили дружеские отношения благодаря воспитанию единственного ребенка.
После развода Крейг погрузился в работу. Впрочем, уже в 1997 году его сердце покорила немецкая актриса и телеведущая Хайке Макач. Именно она стала свидетелем взлета его карьеры. Парочка иногда появлялась на светских мероприятиях. Впрочем, Крейг мало комментировал свою личную жизнь. Пара разошлась в 2004 году
Уже через год Крейг стал встречаться с кинопродюсером Сацуки Митчелл. Совпадение или нет, в то же время он получил роль Джеймса Бонда. Дэниел и Сацуки считались образцовой парой и собирались жениться. Однако закончилось все тем, что Крейг, не разорвав помолвки с Митчелл, ушел к другой. Поговаривают, он не отвечал на звонки и сообщения Сацуки, а затем вообще сменил номер телефона.
Вторая жена и тайная свадьба
Крейг, уже в статусе агента 007, ушел от кинопродюсера к известной английской актрисе Рэйчел Вайс. Она известна по фильмам "Мумия", "Константин: Обладатель тьмы", "Преданный садовник". За последний актриса получила премии "Оскар" и "Золотой Глобус".
Звездная парочка познакомилась еще в начале 1990-х. Впрочем, в то время и Крейг и Вайс были в отношениях. Поддерживали ли они связь в течение двадцати лет до начала отношений, пара не рассказывала. Но огонь страсти разгорелся во время съемок фильма "Дом грез". Не успела лента выйти в мировой прокат, как звездная парочка летом 2011 года сыграла свадьбу. Причем, сделала это в своем стиле — никому не сказав.
Влюбленные тайно расписались в Нью-Йорке. На церемонию Дэниел и Рэйчел пригласили всего четыре человека. Компанию двум свидетелям составили дети актеров: дочь Крейга — Элла, и сын Рэйчел — Генри.
В 2018 году у пары появилась общая дочь. Ни Рэйчел, ни Дэниел не имеют аккаунтов в соцсетях. Актер всего несколько раз засветился в Instagram старшей дочери Эллы.
Одной из причин, почему знаменитости скрывают личную жизнь, называют разрыв предыдущих отношений. До романа с Крейгом, Вайс почти десять лет была в отношениях с режиссером Дарреном Аронофски. В то же время, как за успешную карьеру Дэниела заботилась Сацуки.
В одном из последних интервью Рэйчел все же рассказала немного о своем браке с агентом 007. По ее словам, они чувствуют себя достаточно нормальными за закрытыми дверями.
"Мы говорим о фильмах, которые нам нравятся, или о спектаклях. Мы любим ходить в театр и обсуждать то, что мы видели. Я люблю готовить. Даниэль тоже очень хорошо это умеет. Мы всегда с удовольствием пробуем разные виды кухни и получаем от этого удовольствие", — вот так описала жизнь одной из самых известных кинопар мира Вайс.
Напомним, ранее мы писали, что букмекерские конторы уже делают ставки на актера, сыграющего Джеймса Бонда в следующих частях франшизы. Также мы рассказывали, что принц Уильям устроил для Кейт Миддлтон свидание в стиле агента 007 Бонда.