Дэниелу Крейгу — 55: подробности личной жизни агента 007

Британский актер Дэниел Крейг

Британскому актеру Дэниелу Крейгу исполняется 55 лет. Приглашать в высокобюджетные проекты его стали после съемок в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". Но мировую славу ему принесла, конечно, роль агента 007 Джеймса Бонда. О фильмографии секс-символа кинематографа знают все. А вот свою личную жизнь Крэйг тщательно скрывает.

Новини.LIVE расскажет, чье сердце покорил известный актер.

Первые отношения

В начале 1990-х Крейг только начинал свою актерскую карьеру. Появлялись первые роли, его стали узнавать. До этого будущий "спецагент" учился в Национальном молодежном театре. Первую роль в фильме Дэниел получил в 1991-м. Он сыграл в ленте "Сила личности" режиссера Джона Эвилдсена.

В то же время с покорением кинематографа Дэниел женился на актрисе Фионе Лаудон. Через год у них родилась дочь Элла. Впрочем, брак продержался недолго. Уже в 1994 году пара разошлась. Причину Крейг до сих пор не называет. Но известно, что бывшие сохранили дружеские отношения благодаря воспитанию единственного ребенка.

Старшая дочь Крейга

Первая жена Крейга, актриса Фиона Лаудон

После развода Крейг погрузился в работу. Впрочем, уже в 1997 году его сердце покорила немецкая актриса и телеведущая Хайке Макач. Именно она стала свидетелем взлета его карьеры. Парочка иногда появлялась на светских мероприятиях. Впрочем, Крейг мало комментировал свою личную жизнь. Пара разошлась в 2004 году

Уже через год Крейг стал встречаться с кинопродюсером Сацуки Митчелл. Совпадение или нет, в то же время он получил роль Джеймса Бонда. Дэниел и Сацуки считались образцовой парой и собирались жениться. Однако закончилось все тем, что Крейг, не разорвав помолвки с Митчелл, ушел к другой. Поговаривают, он не отвечал на звонки и сообщения Сацуки, а затем вообще сменил номер телефона.

Вторая жена и тайная свадьба

Крейг, уже в статусе агента 007, ушел от кинопродюсера к известной английской актрисе Рэйчел Вайс. Она известна по фильмам "Мумия", "Константин: Обладатель тьмы", "Преданный садовник". За последний актриса получила премии "Оскар" и "Золотой Глобус".

Звездная парочка познакомилась еще в начале 1990-х. Впрочем, в то время и Крейг и Вайс были в отношениях. Поддерживали ли они связь в течение двадцати лет до начала отношений, пара не рассказывала. Но огонь страсти разгорелся во время съемок фильма "Дом грез". Не успела лента выйти в мировой прокат, как звездная парочка летом 2011 года сыграла свадьбу. Причем, сделала это в своем стиле — никому не сказав.

Влюбленные тайно расписались в Нью-Йорке. На церемонию Дэниел и Рэйчел пригласили всего четыре человека. Компанию двум свидетелям составили дети актеров: дочь Крейга — Элла, и сын Рэйчел — Генри.

В 2018 году у пары появилась общая дочь. Ни Рэйчел, ни Дэниел не имеют аккаунтов в соцсетях. Актер всего несколько раз засветился в Instagram старшей дочери Эллы.

Одной из причин, почему знаменитости скрывают личную жизнь, называют разрыв предыдущих отношений. До романа с Крейгом, Вайс почти десять лет была в отношениях с режиссером Дарреном Аронофски. В то же время, как за успешную карьеру Дэниела заботилась Сацуки.

В одном из последних интервью Рэйчел все же рассказала немного о своем браке с агентом 007. По ее словам, они чувствуют себя достаточно нормальными за закрытыми дверями.

"Мы говорим о фильмах, которые нам нравятся, или о спектаклях. Мы любим ходить в театр и обсуждать то, что мы видели. Я люблю готовить. Даниэль тоже очень хорошо это умеет. Мы всегда с удовольствием пробуем разные виды кухни и получаем от этого удовольствие", — вот так описала жизнь одной из самых известных кинопар мира Вайс.

Напомним, ранее мы писали, что букмекерские конторы уже делают ставки на актера, сыграющего Джеймса Бонда в следующих частях франшизы. Также мы рассказывали, что принц Уильям устроил для Кейт Миддлтон свидание в стиле агента 007 Бонда.

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