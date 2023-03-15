Бывшая жена Валерия Меладзе заявила, что ее родственник находится в зоне боевых действий в Украине

Бывшая жена одиозного российского певца грузинского происхождения Валерия Меладзе, Ирина

Бывшая жена одиозного российского певца грузинского происхождения Валерия Меладзе, Ирина, недавно отпраздновала свой день рождения. Женщина уже давно скрывает точную дату своего рождения. Впрочем, в публикации, в которой она подвела итоги прошедшего жизненного года, рассказала и о родственнике, находившемся в зоне боевых действий.

Откровенный пост Ирина сделала в своем Instagram.

Подробности

Женщина родилась в небольшом городе Зеленодольск Днепропетровской области. Это недалеко от Никополя, который ежедневно обстреливают оккупанты. Оказывается, там до сих пор живет ее отец.

"Общая боль от происходящего не отпускает ни на минуту тем более, что мой 84-летний отец, нуждающийся в уходе, остался в зоне боевых действий практически один. Добавились личные проблемы... Много было слез и невыносимости того, что происходило, но в какой-то момент я поняла, еще немного и "поплыву". Но жизнь продолжается и несмотря ни на что нужно было не выпасть из нее, а адаптироваться правильно", — написала Ирина.

Кстати, бывшая жена младшего из братьев Меладзе, живет в стране-террористе. В браке с Валерием она была с 1989 по 2011 годы. У них родились три дочери и сын, умерший в возрасте десяти дней. От Ирины Меладзе пошел к бывшей участнице группы "ВИА Гра" Альбине Джанабаевой.

Меладзе и Джанабаева

Напомним, ранее мы писали, что после слов "Героям слава" на новогоднем корпоративе в Дубае Валерия Меладзе начала преследовать налоговая служба страны-террориста. Также мы рассказывали, что телеведущая Екатерина Осадчая прокомментировала скандал с Меладзе, который оправдывался перед путинистами.