Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Бывшая жена Валерия Меладзе заявила, что ее родственник находится в зоне боевых действий в Украине arrow

Бывшая жена Валерия Меладзе заявила, что ее родственник находится в зоне боевых действий в Украине

15 марта 2023 10:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бывшая жена одиозного российского певца грузинского происхождения Валерия Меладзе, Ирина
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Бывшая жена одиозного российского певца грузинского происхождения Валерия Меладзе, Ирина, недавно отпраздновала свой день рождения. Женщина уже давно скрывает точную дату своего рождения. Впрочем, в публикации, в которой она подвела итоги прошедшего жизненного года, рассказала и о родственнике,  находившемся в зоне боевых действий.

Откровенный пост Ирина сделала в своем Instagram.

Читайте также:

Подробности

Женщина родилась в небольшом городе Зеленодольск Днепропетровской области. Это недалеко от Никополя, который ежедневно обстреливают оккупанты. Оказывается, там до сих пор живет ее отец.

"Общая боль от происходящего не отпускает ни на минуту тем более, что мой 84-летний отец, нуждающийся в уходе, остался в зоне боевых действий практически один. Добавились личные проблемы... Много было слез и невыносимости того, что происходило, но в какой-то момент я поняла, еще немного и "поплыву". Но жизнь продолжается и несмотря ни на что нужно было не выпасть из нее, а адаптироваться правильно", — написала Ирина.

Кстати, бывшая жена младшего из братьев Меладзе, живет в стране-террористе. В браке с Валерием она была с 1989 по 2011 годы. У них родились три дочери и сын, умерший в возрасте десяти дней. От Ирины Меладзе пошел к бывшей участнице группы "ВИА Гра" Альбине Джанабаевой.

Меладзе и Джанабаева

Напомним, ранее мы писали, что после слов "Героям слава" на новогоднем корпоративе в Дубае Валерия Меладзе начала преследовать налоговая служба страны-террориста. Также мы рассказывали, что телеведущая Екатерина Осадчая прокомментировала скандал с Меладзе, который оправдывался перед путинистами.

Выключить проверку Премиум советы

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

11:11 Мэр Днепра рассказал, есть ли пророссийские настроения у жителей города

11:11"Ливерпуль" готовится к прорыву в матче 1/8 ЛЧ с "Реалом"

10:56 В Одессе задержали правоохранителей, проводивших незаконные обыски

10:56 На севере Киева будут раздаваться взрывы: столичные власти успокоили горожан

10:55 В Украине заработал механизм "меценатских пенсий": как сделать пожертвование

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:55 В Харькове СБУ задержала агента рф, который готовил теракты против военнослужащих Сил обороны

10:52 Ни одного военного или инфраструктурного объекта: власти Харькова прокомментировали удары по городу

10:45 Филатов рассказал о судьбе уничтоженного ракетой дома в Днепре и выплате компенсаций

10:23 Украина должна закрыть въезд на свою территорию россиянам с паспортами третьих стран, — Ткаченко

10:23 В Черном море 13 кораблей: сколько "Калибров" несут угрозу

Новина з відео

09:31В Америке показали видеореконструкцию, как российский самолет сбил беспилотник США

Новина з відео

20:43 Обожал Тарас Шевченко: как приготовить постный борщ с карасями

Новина з відео

19:32В поддержку Украины создали "корабельную коалицию": какие страны вошли

Эксклюзив

19:00Одесчина будет с рыбой: в Украине стартовала реформа рыбной отрасли

Новина з відео

18:54 Оккупант рассказывает, как руководство рф через так называемые "л/днр" оформляет контрактную службу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:15 От "Гарпуна" до накормленных жителей Африки: военная помощь Украине важна для мира

Эксклюзив

17:15Вопрос продления зерновой сделки превратили в торги, — Резников

Новина з відео

17:10 Путин рассказал бурятам о "пользе" санкций и пошутил про "хрюканье"

Новина з відео

16:22 Налоги, поступающие в бюджет Украины, пойдут на оборону, — Шмыгаль

Новина з відео

15:10 Астрономы показали момент падения метеорита на Луну

06:23Украинцам повысят еще один тариф: сколько придется доплатить

Новина з фото

21:11 Хотела догнать Спирс и Агилеру: как живет поп-принцесса нулевых Менди Мур

Новина з фото

20:45 Playboy возвращается: ТОП-10 самых горячих и известных обложек мужского глянца

Эксклюзив

18:45Усталость от войны: как изменилась психология украинцев и простят ли они русских

18:24История харьковского косметолога, которая вернулась к жизни благодаря работе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:36Как украинцам не попасть на крючок финансовых пирамид

08:23Кредитная сфера в Украине на грани коллапса: причастен каждый третий украинец

07:23Тарифы на воду поднимут для регионов по-разному: сколько предлагают платить

21:13Магазины рекордно повысили цены на продукты: лидеры по удорожанию

Эксклюзив

18:00Остановить кровь и убраться с позиций: как происходит эвакуация 300-х с поля боя

Актуальное по теме

None 15 Март 11:11

Мэр Днепра рассказал, есть ли пророссийские настроения у жителей города

None 15 Март 11:11

"Ливерпуль" готовится к прорыву в матче 1/8 ЛЧ с "Реалом"

None 15 Март 10:56

В Одессе задержали правоохранителей, проводивших незаконные обыски

None 15 Март 11:06

В Украине заработал механизм "меценатских пенсий": как сделать пожертвование

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB