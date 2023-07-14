Потап рассказал о своих изменах Ирине Горовой – Настя Каменских в этом замешана?

Украинский рэпер Потап со своей бывшей супругой Ириной Горовой. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский рэпер, актер, продюсер и заслуженный артист Украины Потап сделал откровенное признание. Популярный рэп-исполнитель рассказал о своих изменах в браке со своей бывшей Ириной Горовой, из-за чего он очень сожалеет.

Новини.LIVE рассказывает о браке Потапа с Ириной Горовой и об отношениях с Настей Каменских.

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На протяжении многих лет украинский артист отрицал тот факт, что он изменял Ирине Горовой, с которой он был в браке. Впрочем, потом Потап сделал откровенное признание и объяснил, что произошло на самом деле.

Украинский рэппер и продюсер Потап во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Сначала поклонники творчества украинского рэпера постоянно считали, что он имеет отношения с Настей Каменских, с которой он создавал дуэт "Потап и Настя". Более того, фанаты считали, что рэпер отнюдь не обращал внимание на то, что он на тот момент был женат на Ирине Горовой.

Рэпер Потап со своей бывшей женой Ириной Горовой на съемках шоу "Голос країни". Фото: УНИАН

Позже поклонники не могли поверить в тот факт, что Потап все же развелся с Ириной и начал отношения с Настей Каменских. Впрочем, украинский исполнитель не очень торопился делиться деталями своей личной жизни и уверял фанатов в том, что измены не было.

Украинский рэпер Потап со своей супругой Настей Каменских. Фото: УНИАН

Но недавно Потап признался, что роман начался еще тогда, когда он был в браке с Ириной. По словам рэпера, он очень жалел о своих изменах, ведь все можно было сделать иначе. Он отметил, что развод был непростым, ведь знал, насколько это разобьет сердце Ирины.

"Не мучай другого человека. Ну, приди, скажи, что у нас не получается. Для меня это было очень сложно, очень больно, сердце разбивалось. У меня хватило сил это сделать. Сейчас я смотрю и понимаю, что все сделал правильно", — признался Потап.

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