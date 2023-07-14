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Потап изменял Ирине Горовой с Настей Каменских? Откровенное признание

14 июля 2023 14:02
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Потап рассказал о своих изменах Ирине Горовой – Настя Каменских в этом замешана?
Украинский рэпер Потап со своей бывшей супругой Ириной Горовой. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский рэпер, актер, продюсер и заслуженный артист Украины Потап сделал откровенное признание. Популярный рэп-исполнитель рассказал о своих изменах в браке со своей бывшей Ириной Горовой, из-за чего он очень сожалеет.

Новини.LIVE рассказывает о браке Потапа с Ириной Горовой и об отношениях с Настей Каменских.

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На протяжении многих лет украинский артист отрицал тот факт, что он изменял Ирине Горовой, с которой он был в браке. Впрочем, потом Потап сделал откровенное признание и объяснил, что произошло на самом деле.

Потап
Украинский рэппер и продюсер Потап во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Сначала поклонники творчества украинского рэпера постоянно считали, что он имеет отношения с Настей Каменских, с которой он создавал дуэт "Потап и Настя". Более того, фанаты считали, что рэпер отнюдь не обращал внимание на то, что он на тот момент был женат на Ирине Горовой.

Потап и Ирина Горовая
Рэпер Потап со своей бывшей женой Ириной Горовой на съемках шоу "Голос країни". Фото: УНИАН

Позже поклонники не могли поверить в тот факт, что Потап все же развелся с Ириной и начал отношения с Настей Каменских. Впрочем, украинский исполнитель не очень торопился делиться деталями своей личной жизни и уверял фанатов в том, что измены не было.

Потап и Настя Каменских
Украинский рэпер Потап со своей супругой Настей Каменских. Фото: УНИАН

Но недавно Потап признался, что роман начался еще тогда, когда он был в браке с Ириной. По словам рэпера, он очень жалел о своих изменах, ведь все можно было сделать иначе. Он отметил, что развод был непростым, ведь знал, насколько это разобьет сердце Ирины.

"Не мучай другого человека. Ну, приди, скажи, что у нас не получается. Для меня это было очень сложно, очень больно, сердце разбивалось. У меня хватило сил это сделать. Сейчас я смотрю и понимаю, что все сделал правильно", — признался Потап.

Напомним, мы писали о том, что известный украинский певец Потап показал кадры из Гостомеля Киевской области.

Ранее мы рассказывали о том, что популярный рэпер Потап объяснил, почему он стал меньше общаться с Позитивом.

Также мы сообщали о том, что украинский рэпер и продюсер Потап рассказал о своих поездках за границу во время войны.

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