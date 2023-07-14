Потап рассказал о своих изменах Ирине Горовой – Настя Каменских в этом замешана?

Потап изменял Ирине Горовой с Настей Каменских? Откровенное признание
Известный украинский рэпер, актер, продюсер и заслуженный артист Украины Потап сделал откровенное признание. Популярный рэп-исполнитель рассказал о своих изменах в браке со своей бывшей Ириной Горовой, из-за чего он очень сожалеет.
Новини.LIVE рассказывает о браке Потапа с Ириной Горовой и об отношениях с Настей Каменских.
На протяжении многих лет украинский артист отрицал тот факт, что он изменял Ирине Горовой, с которой он был в браке. Впрочем, потом Потап сделал откровенное признание и объяснил, что произошло на самом деле.
Сначала поклонники творчества украинского рэпера постоянно считали, что он имеет отношения с Настей Каменских, с которой он создавал дуэт "Потап и Настя". Более того, фанаты считали, что рэпер отнюдь не обращал внимание на то, что он на тот момент был женат на Ирине Горовой.
Позже поклонники не могли поверить в тот факт, что Потап все же развелся с Ириной и начал отношения с Настей Каменских. Впрочем, украинский исполнитель не очень торопился делиться деталями своей личной жизни и уверял фанатов в том, что измены не было.
Но недавно Потап признался, что роман начался еще тогда, когда он был в браке с Ириной. По словам рэпера, он очень жалел о своих изменах, ведь все можно было сделать иначе. Он отметил, что развод был непростым, ведь знал, насколько это разобьет сердце Ирины.
"Не мучай другого человека. Ну, приди, скажи, что у нас не получается. Для меня это было очень сложно, очень больно, сердце разбивалось. У меня хватило сил это сделать. Сейчас я смотрю и понимаю, что все сделал правильно", — признался Потап.
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