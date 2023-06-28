Премьер Эстонии пообещала "сюрприз" по поводу членства Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе

Премьер Эстонии Кая Каллас и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Премьер Эстонии Кая Каллас 28 июня заявила, что на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе уже в июле, Украину ждет "сюрприз" по поводу ее членства в Альянсе.

Об этом Кая Каллас заявила на совместной пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом.

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"Я абсолютно уверена, что на Вильнюсском саммите союзники найдут общий язык также относительно того, как удовлетворить стремление Украины к членству. Мы все соглашаемся, что двери НАТО открыты. Мы все соглашаемся, что Украина станет членом этого альянса", — подчеркнула Кая Каллас.

По словам эстонского премьера, члены Альянса работают над формулировками, которые бы успокоили некоторых противников быстрого вступления Украины в НАТО.

В то же время, Столтенберг подчеркнул, что сейчас важнейшая задача — обеспечение победы Украины в войне с РФ.

"Поэтому основное внимание должно быть сосредоточено на том, как обеспечить победу Украины, и это предпосылка для любой содержательной дискуссии о дальнейшем членстве", — сказал генсек НАТО.

Напомним, также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции назвал главное условие для вступления Украины в НАТО. Для этого ему нужно победить в войне с Россией.