Украинский ведущий стал жертвой злостного ограбления во Франции – детали

Злоумышленник, который крадет кошелек мужчины. Фото: Freepik

Известный украинский радиоведущий, шоумен Анатолий Анатолич рассказал о неприятной ситуации, которая недавно с ним произошла. Оказывается, когда мужчина находился в метро в Париже, у него украли кошелек, где были важные документы.

Об этом Анатолий Анатолич рассказал в разделе Stories на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Подробности

Ведущий на радио признается, что злоумышленники украли у него кошелек, где лежали все банковские карточки и водительские права. Что касается паспорта, то он, к счастью, остался у мужчины. Анатолий Анатолич объяснил, как это могло произойти.

Оказывается, когда он был в метро, ​​ему поступило сообщение о том, что у него сняли деньги с карты. После этого он быстро позвонил в банк и заблокировал карточку, но злоумышленники продолжили свои попытки еще снять.

Stories Анатолия Анатолича по поводу ситуации с похищением во Франции. Фото: скриншот из Instagram

Пока радиоведущий вводил в метро свой пароль от карты, чтобы оплатить проезд, кто-то увидел его и впоследствии украл и кошелек. После этого мужчина обратился в правоохранительные органы, чтобы написать заявление.

"Я спустился в метро, ​​купил билет, он стоит 1,9 евро. В метро нужно вставить карту, ввести пин-код. Через минут восемь поступило сообщение, что сняли с моей карты 260 евро. Я быстро позвонил по телефону в Монобанк и заблокировал карточку. Было еще несколько попыток снять деньги. И потом я заблокировал ПУМБ. Получилось снять только один раз 10 тысяч грн. Пока я вводил в метро пин-код, кто-то увидел его, а потом уже у меня украли кошелек. Потом я пошел в полицию и написал заявление", — отметил Анатолий Анатолич.

Stories радиоведущего Анатолия Анатолича во Франции. Фото: скриншот из Instagram

Причины выезда во Францию

В начале полномасштабной войны украинский радиоведущий уехал во Францию, ведь его пригласили в маленький городок из французской школы, где учатся его дочери. Анатолий Анатолич объясняет, что он уехал ради безопасности не только себя, но и своей семьи.

Украинский радиоведущий Анатолий Анатолич со своей семьей. Фото: Instagram Анатолия Анатолича

"Мы взвесили "за" и "против" и решили ехать. К тому же, нам пообещали максимальную поддержку и помощь. И это мы почувствовали сразу же. А вот сама дорога была очень сложной, она заняла несколько дней. Пересекли множество границ, но сейчас чувствуем себя в безопасности, дети в школе. Сейчас мы решаем, что делать дальше. Конечно, все хотят домой и даже мысли не возникает остаться здесь навсегда", — говорил Анатолий Анатолич.

Не смотря на большое количество критики от украинцев, осуждающих его за выезд за границу во время войны, ведущий продолжает показывать и рассказывать о своей жизни во Франции.

Напомним, мы писали о том, что радиоведущий Анатолий Анатолич осудил украинцев, говорящих на русском.

Ранее мы рассказывали, что украинский ведущий Анатолий Анатолич поддержал сообщество ЛГБТК+.

Также мы сообщали о том, что ведущий и шоумен Анатолий Анатолич рассказал о блокировке своей страницы в Instagram.