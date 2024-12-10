Александр Волошин утонул в Таиланде - правда ли это

В сети "похоронили" блогера-беглеца Волошина
В соцсетях начала распространяться информация о "смерти" блогера Александра Волошина, сбежавшего из Украины в Таиланд. Инфлюэнсер решил немедленно отреагировать на такую информацию.
Прокомментировал свои "похороны" блогер на странице в Instagram.
Волошина "съела" акула
На YouTube было опубликовано видео, на котором автор рассказывает о том, что блогер погиб в Таиланде. Волошин вроде бы напился, пошел плавать в океане и утонул. Автор также добавляет, что его останки съели акулы.
Волошин показался поклонникам в соцсетях и заявил, что кто-то этим видео хотел унизить его и показать, что он умер от бессмысленной причины, а не отдав жизнь за Родину.
"Я жив. Представьте, в это кто-то верит. И в любом случае это было сделано специально, типа я погиб не на войне, а в Таиланде. Чтобы с меня ржали", — высказался Волошин.
Ранее мы писали о том, что блогер вроде бы помирился со своей бывшей женой Анной Тринчер.
Также мы сообщали, что Александр Волошин получил визу в США.
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