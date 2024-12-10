Александр Волошин утонул в Таиланде - правда ли это

Блогер Александр Волошин. Фото: скриншот видео

В соцсетях начала распространяться информация о "смерти" блогера Александра Волошина, сбежавшего из Украины в Таиланд. Инфлюэнсер решил немедленно отреагировать на такую информацию.

Прокомментировал свои "похороны" блогер на странице в Instagram.

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На YouTube было опубликовано видео, на котором автор рассказывает о том, что блогер погиб в Таиланде. Волошин вроде бы напился, пошел плавать в океане и утонул. Автор также добавляет, что его останки съели акулы.

Волошина "похоронили" в сети. Фото: cриншот YouTube

Волошин показался поклонникам в соцсетях и заявил, что кто-то этим видео хотел унизить его и показать, что он умер от бессмысленной причины, а не отдав жизнь за Родину.

"Я жив. Представьте, в это кто-то верит. И в любом случае это было сделано специально, типа я погиб не на войне, а в Таиланде. Чтобы с меня ржали", — высказался Волошин.

Волошин прокомментировал свою "смерть". Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Ранее мы писали о том, что блогер вроде бы помирился со своей бывшей женой Анной Тринчер.

Также мы сообщали, что Александр Волошин получил визу в США.