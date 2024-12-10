Как создавалась группа KAZKA — кто должен быть солисткой

Зарицкая призналась, кто мог бы стать солисткой KAZKA
Певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделились с поклонниками неожиданными подробностями о создании группы. Солисткой KAZKA должна была стать участница "Холостяка" Яна Соломко.
Об этом она рассказала в интервью Okay Eva.
Зарицкая о группе KAZKA
Продюсер певицы Юрий Никитин планировал создать группу из трех девушек разных типажей. Зарицкая была одной из претенденток на эту роль.
"Он искал три девушки с интересными тембрами. Я была такая девушка в теле, другая со светлыми вьющимися волосами, а третья должна быть темнокожей", — рассказала исполнительница.
Девушки, которые хотели стать участницами группы, пели песню "Свята". Зарицкая покорила Никитина своим талантом, и именно она стала главной и единственной солисткой группы KAZKA. Артистка призналась, что, вероятно, "задавила" других девушек харизмой.
Зарицкая также рассказала, что группа создавалась под финалистку проекта первого сезона "Холостяк" Яну Соломко, впрочем, судьба распорядилась по-другому.
Ранее Александра Зарицкая рассказала о результатах своего похудения. Также певица похвасталась фигурой во время своего отдыха в Исландии.
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