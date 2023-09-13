Український ведучий став жертвою злісного пограбування у Франції – деталі

Зловмисник, який краде гаманець чоловіка. Фото: Freepik

Відомий український радіоведучий, шоумен Анатолій Анатоліч розповів про неприємну ситуацію, яка нещодавно з ним сталася. Виявляється, коли чоловік перебував у метро Парижа, в нього вкрали гаманець, де були важливі документи.

Про це Анатолій Анатоліч розповів у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Ведучий на радіо зізнається, що зловмисники вкрали у нього гаманець, де лежали всі банківські картки та посвідчення водія. Що стосується паспорта, то він, на щастя, залишився у чоловіка. Анатолій Анатоліч пояснив, як це могло статися.

Виявляється, коли він був у метро, йому надійшло повідомлення стосовно того, що в нього зняли гроші з картки. Після цього він швидко зателефонував до банку та заблокував картку, але зловмисники продовжили свої спроби ще зняти.

Stories Анатолія Анатоліча стосовно ситуації з викраденням у Франції. Фото: скриншот з Instagram

Поки радіоведучий вводив у метро свій пароль від картки, щоб оплатити проїзд, хтось побачив його та згодом вкрав і гаманець. Після цього чоловік звернувся до правоохоронних органів, щоб написати заяву.

"Я спустився в метро, ​​купив квиток, він коштує 1,9 євро. У метро потрібно вставити картку, ввести пін-код. Через хвилин вісім надійшло повідомлення, що зняли з моєї картки 260 євро. Я швидко зателефонував до Монобанку і заблокував картку. Було ще кілька спроб зняти гроші. І потім я заблокував ПУМБ. Вдалося зняти лише один раз 10 тисяч грн. Поки я вводив у метро пін-код, хтось побачив його, а потім уже в мене вкрали гаманець. Потім я пішов у поліцію і написав заяву", — зазначив Анатолій Анатоліч.

Stories радіоведучого Анатолія Анатоліча у Франції. Фото: скриншот з Instagram

Причини виїзду до Франції

На початку повномасштабної війни український радіоведучий виїхав до Франції, адже його запросили до маленького містечка з французької школи, де навчаються його доньки. Анатолій Анатоліч пояснює, що він виїхав задля безпеки не тільки себе, а й своєї сім’ї.

Український радіоведучий Анатолій Анатоліч зі своєю сім'єю. Фото: Instagram Анатолія Анатоліча

"Ми зважили "за" та "проти" і вирішили їхати. До того ж, нам пообіцяли максимальну підтримку та допомогу. І це ми відчули одразу ж. А от сама дорога була дуже складною, вона зайняла кілька днів. Перетнули безліч кордонів, але зараз відчуваємо себе у безпеці, діти у школі. Наразі ми вирішуємо, що робитимемо далі. Звісно, всі хочуть додому і навіть думки не виникає залишитися тут назавжди", — казав Анатолій Анатоліч.

Попри на велику кількість критики від українців, які засуджують його за виїзд за кордон під час війни, ведучий продовжує показувати та розповідати про своє життя у Франції.

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