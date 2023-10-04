Чому співак Роман Сасанчин досі не на фронті — чесна відповідь

Переможець "Голосу країни-10" Роман Сасанчин у Києві. Фото: Instagram Романа Сасанчина

Молодий український виконавець і переможець десятого сезону шоу "Голос країни" Роман Сасанчин висловився про службу в армії. Зокрема, в інтерв’ю артист пояснив, чому він зараз не на фронті, та зізнався, чи боїться потрапити під мобілізацію.

Відверте інтерв’ю Роман Сасанчин дав програмі "Сніданок з 1+1".

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Чому не на фронті та чи боїться мобілізації

Український співак зізнався, що він не боїться, що його можуть призвати на службу в армії, тому ніде не ховається. Роман зазначив, що у разі потрапляння під мобілізацію він з честю та гордістю піде на фронт захищати свою рідну країну від російської агресії.

Переможець "Голосу країни-10" Роман Сасанчин у Києві. Фото: Instagram Романа Сасанчина

Але на добровільній основі відомий виконавець, який нещодавно вперше став батьком, не пішов. Також Роман Сасанчин пояснив, що зараз він намагається зробити все, що від нього залежить, щоб принести користь своїй державі.

"Я ходжу вулицею, їжджу в магазин... Я ніде не ховаюся. Якщо дійде черга до мене... Я ніколи цього не боявся і не боюся. Я з гордістю і честю піду, якщо це буде потрібно. Чому я добровільно не йду? Я зараз намагаюся зробити те, від чого буде більше користі", — зазначив переможець "Голосу країни-10".

Український співак Роман Сасанчин на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Плани співака

Роман Сасанчин заявив, що він збирається давати благодійні концерти, щоб підтримати українську армію. Зараз він готується зняти кліп і радіє простим моментам у житті. 21-річний співак зазначає, що найважливішим для нього є зараз здорова дитина та живі близькі.

"Живі, здорові, дитинка не хворіє, це найважливіше, що є, з чим можна жити. Є багато людей, у яких війна забрала це... Ще раз повторюся, такі речі треба цінувати як ніколи в житті. Хіба це не щастя зараз?", — також додав Роман Сасанчин.

Народження першої дитини

Не так давно дружина українського співака народила йому першу донечку, яку вони назвали Елізабет. Роман показував фотографію, де він зі щасливим обличчям лежить у пологовому будинку разом зі своєю дитиною на руках.

"Я щасливий. Дякую Богу за це!", — підписав свою фотографію молодий український виконавець.

Співак Роман Сасанчин зі своєю дитиною у пологовому будинку. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Роман Сасанчин одружився на своїй дівчині Іванні.

Раніше ми розповідали про те, що кохана переможця "Голосу країни-10" Романа Сасанчина потрапила до лікарні.

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