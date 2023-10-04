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21-летний Роман Сасанчин признался, боится ли идти на фронт: "Я не прячусь"

4 октября 2023 13:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Почему певец Роман Сасанчин до сих пор не на фронте — честный ответ
Победитель "Голосу країни-10" Роман Сасанчин в Киеве. Фото: Instagram Романа Сасанчина
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молодой украинский исполнитель и победитель десятого сезона шоу "Голос країни" Роман Сасанчин высказался о службе в армии. В частности, в интервью артист объяснил, почему он сейчас не на фронте, и признался, боится ли попасть под мобилизацию.

Откровенное интервью Роман Сасанчин дал программе "Сніданок з 1+1".

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Почему не на фронте и боится ли мобилизации

Украинский певец признался, что он не боится, что его могут призвать на службу в армии, поэтому нигде не прячется. Роман отметил, что в случае попадания под мобилизацию он с честью и гордостью пойдет на фронт защищать свою родную страну от российской агрессии.

Роман Сасанчин
Победитель "Голосу країни-10" Роман Сасанчин в Киеве. Фото: Instagram Романа Сасанчина

Но на добровольной основе известный исполнитель, который недавно впервые стал отцом, не пошел. Также Роман Сасанчин объяснил, что сейчас он пытается сделать все, что от него зависит, чтобы принести пользу своему государству.

"Я хожу по улице, езжу в магазин... Я нигде не прячусь. Если дойдет очередь до меня... Я никогда этого не боялся и не боюсь. Я с гордостью и честью пойду, если это будет нужно. Почему я добровольно не иду? Я сейчас пытаюсь сделать то, от чего будет больше пользы", — отметил победитель "Голосу країни-10".

Роман Сасанчин
Украинский певец Роман Сасанчин в интервью. Фото: скриншот с YouTube

Планы певца

Роман Сасанчин заявил, что собирается давать благотворительные концерты, чтобы поддержать украинскую армию. Сейчас он готовится снять клип и радуется простым моментам в жизни. 21-летний певец отмечает, что самым важным для него сейчас является здоровый ребенок и живые близкие.

"Живые, здоровые, ребенок не болеет, это самое важное, что есть, с чем можно жить. Есть много людей, у которых война забрала это... Еще раз повторюсь, такие вещи надо ценить, как никогда в жизни. Разве это не счастье сейчас?", — также добавил Роман Сасанчин.

Рождение первого ребенка

Не так давно жена украинского певца родила ему первую дочь, которую они назвали Элизабет. Роман показывал фотографию, где он со счастливым лицом лежит в роддоме вместе со своим ребенком на руках.

"Я счастлив. Спасибо Богу за это!", — подписал свою фотографию молодой украинский исполнитель.

Роман Сасанчин со своим ребёнком
Певец Роман Сасанчин со своим ребенком в роддоме. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Роман Сасанчин женился на своей девушке Иванне.

Ранее мы рассказывали о том, что любимая победителя "Голосу країни-10" Романа Сасанчина попала в больницу.

Также мы сообщали, что известный артист Роман Сасанчин показал фото с беременной любимой.

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