Максим Чмерковський станцював запальну румбу з вагітною дружиною на 23-му тижні

Танцюрист Максим Чмерковський з дружиною, хореографинею Петою Маргатройд

Зірка українського та американського танцполу Максим Чмерковський з дружиною, хореографинею Петою Маргатройд тривалий час не могли вдруге стати батьками. Після численних медичних процедур та віри у диво, зіркова парочка таки побачила на тесті дві смужки.

У своїх Instagram Чмерковський та Маргатройд опублікували запальні танці.

Деталі

43-річний Максим та 36-річна Пета станцювали перед камерою румбу. Вагітна хореографиня не приховувала свого животика. Акцент у відео був здебільшого на нього. Зіркова парочка вже не вперше тішить шанувальниками танцями.

Так вони ведуть хронологію довгоочікуваної вагітності та займаються улюбленою справою.

"Румба у вітальні ще ніколи нікому не шкодила", — підписали відео Максим та Пета, зазначивши, що зараз хореографиня на 23-му тижні вагітності.

Відзначимо, що початок повномасштабного вторгнення армії рф в України Чмерковський зустрів у Києві. Повернувшись до США, хореограф створив благодійний фонд і почав займатися будівництвом модульного містечка для переселенців у Львівській області. Разом з дружиною виховує п’ятирічного сина Шая.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на 72-му році життя померла голлівудська актриса Кірсті Еллі. Вона брала участь у 12-му сезоні популярного американського телешоу "Танці з зірками". Її напарником був саме український хореограф Максим Чмерковський. Вони посіли друге місце. Завдяки конкурсу, Кірсті змогла відродити свою кар’єру.