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23 недели ожидания: Максим Чмерковский станцевал зажигательную румбу с беременной женой

23 февраля 2023 16:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Максим Чмерковский станцевал зажигательную румбу с беременной женой на 23-й неделе
Танцор Максим Чмерковский с женой, хореографом Петой Маргатройд
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Звезда украинского и американского танцпола Максим Чмерковский с женой, хореографом Петой Маргатройд долгое время не могли стать родителями. После многочисленных медицинских процедур и веры в чудо, звездная парочка увидела на тесте две полоски.

В своих Instagram Чмерковский и Маргатройд опубликовали зажигательные танцы.

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Подробности

43-летний Максим и 36-летняя Пэта станцевали перед камерой румбу. Беременная хореографиня не скрывала своего животика. Акцент в видео был по большей части на него. Звездная парочка уже не в первый раз радует поклонниками танцами.

Так они ведут хронологию долгожданной беременности и занимаются любимым делом.

"Румба в гостиной еще никогда никому не вредила", — подписали видео Максим и Пета, отметив, что сейчас хореографиня на 23-й неделе беременности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Maksim Chmerkovskiy (@maksimc)

Отметим, что начало полномасштабного вторжения армии россии в Украину Чмерковский встретил в Киеве. Вернувшись в США, хореограф создал благотворительный фонд и стал заниматься строительством модульного городка для переселенцев во Львовской области. Вместе с женой воспитывает пятилетнего сына Шая.

Напомним, ранее мы писали, что на 72-м году жизни скончалась голливудская актриса Кирсти Элли. Она принимала участие в 12-м сезоне популярного американского телешоу "Танцы со звездами". Ее напарником был именно украинский хореограф Максим Чмерковский. Они заняли второе место. Благодаря конкурсу Кирсти смогла возродить свою карьеру.

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