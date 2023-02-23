Максим Чмерковский станцевал зажигательную румбу с беременной женой на 23-й неделе

23 недели ожидания: Максим Чмерковский станцевал зажигательную румбу с беременной женой
Звезда украинского и американского танцпола Максим Чмерковский с женой, хореографом Петой Маргатройд долгое время не могли стать родителями. После многочисленных медицинских процедур и веры в чудо, звездная парочка увидела на тесте две полоски.
В своих Instagram Чмерковский и Маргатройд опубликовали зажигательные танцы.
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43-летний Максим и 36-летняя Пэта станцевали перед камерой румбу. Беременная хореографиня не скрывала своего животика. Акцент в видео был по большей части на него. Звездная парочка уже не в первый раз радует поклонниками танцами.
Так они ведут хронологию долгожданной беременности и занимаются любимым делом.
"Румба в гостиной еще никогда никому не вредила", — подписали видео Максим и Пета, отметив, что сейчас хореографиня на 23-й неделе беременности.
Отметим, что начало полномасштабного вторжения армии россии в Украину Чмерковский встретил в Киеве. Вернувшись в США, хореограф создал благотворительный фонд и стал заниматься строительством модульного городка для переселенцев во Львовской области. Вместе с женой воспитывает пятилетнего сына Шая.
Напомним, ранее мы писали, что на 72-м году жизни скончалась голливудская актриса Кирсти Элли. Она принимала участие в 12-м сезоне популярного американского телешоу "Танцы со звездами". Ее напарником был именно украинский хореограф Максим Чмерковский. Они заняли второе место. Благодаря конкурсу Кирсти смогла возродить свою карьеру.