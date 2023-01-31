5 правил макіяжу найпопулярнішої акторки Туреччини за версією IMDB Ханде Ерчел

Зірка серіалу "Постукай в мої двері", турецька акторка Ханде Ерчел

Минулого року турецька акторка Ханде Ерчел стала найпопулярнішою серед своїх місцевих колег за версією кінопорталу IMDB. Зірці серіалу "Постукай в мої двері" 29 років. Саме стільки, але мільйонів, підписані на неї в Instagram. Багато хто з них намагається зробити той самий макіяж, як і у Ханде.

Новини.LIVE розкаже основні правила мейкапу турецької телезірки.

Деталі

Б'юті-образ Ханде розробляв турецький візажист Алі Різа Оздемір. Саме він віртуозно використовував природні дані акторки (великі очі з довгими віями, розкішне густе волосся, ямочки на щоках і пухкі губи), щоб створити Еду Ільдіз в серіалі "Постукай в мої двері".

У своїх соціальних мережах Алі розповідає, що зазвичай використовує у роботі з Ханде кілька головних б'юті-продуктів.

Ідеальний тон

Насамперед візажист вирівнює тон обличчя Ханде. Її героїня Еда Ільдіз мешкає у Стамбулі, на березі Босфору. Вона цілий рік має легку бронзову засмагу. Візажист наносить тональний засіб, а потім фіксує його пудрою із сяйвом.

Базові тіні з бронзовим відтінком

У серіалі "Постукай в мої двері" героїня Ханде Ерчел практично завжди носить той самий макіяж. Що стосується очей, то на них завжди нанесені базові коричневі тіні із бронзовим відтінком.

Чорні стрілки

Для того, щоб виділити красиві карі очі актриси, Алі використовує чорну підводку та олівець для фарбування простору між віями. Ефект "котячих" очей, як у Еди Ільдіз, досягається за допомогою стрілок уздовж верхньої повіки, які він загинає до скроні.

Олівець для губ + помада в тон

Красуня Еда Ільдіз підкорює глядачів із перших хвилин своїми чуттєвими губами. Алі Різа Оздемір підкреслює їхню природну красу за допомогою олівця з теплим карамельним відтінком.

До речі, для образів поза серіалом Ханде просить Алі робити їй більш натуральні макіяж з ефектом нової троянди. Зазвичай він використовує олівець холодного пурпурового відтінку, а всю поверхню губ наносить помаду з легким блиском. Контраст олівця та помади візуально надає обсягу та сексуальності.

Олівець для брів + фіксуючий гель

Брові Еди Ільдіз у "Постукай в мої двері" — широкі, виразні й доглянуті — заслуговують на окрему увагу. Стиліст Алі Оздемір опрацьовує їх чорним олівцем, а потім підіймає нагору за допомогою фіксуючого гелю. До речі, володаркам густих брів візажист рекомендує прорідити кожну брову. Тоді вони виглядають доглянутими, як у Ханде.

Нагадаємо, раніше ми писали, як правильно доглядати за волоссям взимку. Також ми розповідали, що дерматологи дали вісім важливих порад, як здолати проблему сухості шкіри обличчя взимку.