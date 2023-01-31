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5 правил макияжа самой популярной актрисы Турции Ханде Эрчел

31 января 2023 21:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
5 правил макияжа самой популярной актрисы Турции по версии IMDB Ханде Эрчел
Звезда сериала "Постучись в мою дверь", турецкая актриса Ханде Эрчел
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В прошлом году турецкая актриса Ханде Эрчел стала самой популярной среди местных коллег по версии кинопортала IMDB. Звезде сериала "Постучись в мою дверь" 29 лет. Именно столько, но миллионов, подписаны на нее в Instagram. Многие из них пытаются сделать тот же макияж, как и у Ханде.

Новини.LIVE расскажет основные правила мейкапа турецкой телезвезды.

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Подробности

Бьюти-образ Ханде разрабатывал турецкий визажист Али Риза Оздемир. Именно он виртуозно использовал природные данные актрисы (большие глаза с длинными ресницами, роскошные густые волосы, ямочки на щеках и рыхлые губы), чтобы создать Эду Ильдиз в сериале "Постучись в мою дверь".

В своих социальных сетях Али рассказывает, что обычно использует в работе с Ханде несколько главных бьюти-продуктов.

Идеальный тон

В первую очередь визажист выравнивает тон лица Ханде. Ее героиня Эда Ильдиз проживает в Стамбуле, на берегу Босфора. Она круглый год имеет легкий бронзовый загар. Визажист наносит тональное средство, а затем фиксирует его пудрой с сиянием.

Базовые тени с бронзовым оттенком

В сериале "Постучись в мою дверь" героиня Ханде Эрчел практически всегда носит тот же макияж. Что касается глаз, то на них всегда нанесены коричневые базовые тени с бронзовым оттенком.

Черные стрелки

Для того чтобы выделить красивые карие глаза актрисы, Али использует черную подводку и карандаш для окрашивания пространства между ресницами. Эффект "кошачьих" глаз, как у Эды Ильдиз, достигается с помощью стрелок вдоль верхнего века, которые он загибает к виску.

Карандаш для губ + помада в тон

Красавица Эда Ильдиз покоряет зрителей с первых минут своими чувственными губами. Али Риза Оздемир подчеркивает их природную красоту с помощью карандаша с теплым карамельным оттенком.

Кстати, для образов вне сериала Ханде просит Али делать ей более натуральный макияж с эффектом новой розы. Обычно он использует карандаш холодного пурпурного оттенка, а всю поверхность губ наносит помаду с легким блеском. Контраст карандаша и помады визуально придает объем и сексуальность.

Карандаш для бровей + фиксирующий гель

Брови Эды Ильдиз в "Постучись в мою дверь" — широкие, выразительные и ухоженные — заслуживают отдельного внимания. Стилист Али Оздемир прорабатывает их черным карандашом, а затем поднимает вверх с помощью фиксирующего геля. Кстати, обладательницам густых бровей визажист рекомендует проредить каждую бровь. Тогда они выглядят ухоженными, как у Ханде.

Напомним, ранее мы писали, как правильно ухаживать за волосами зимой. Также мы рассказывали, что дерматологи дали восемь важных советов по преодолению проблемы сухости кожи лица зимой.

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