Актора серіалу Гра кальмара О Йон Су викликали до суду

78-річну зірку серіалу "Гра кальмара" викликали до суду: у чому його звинувачують
Наприкінці минулого року у Південній Кореї розгорівся скандал. Зірку серіалу "Гра в кальмара" від Netflix, актора О Йон Су, який прославився в ролі гравця номер 001, звинуватили у сексуальних домаганнях. І ось в п’ятницю, 3 лютого, розпочався судовий процес.
Про це повідомляє видання The Korea Herald.
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Деталі
78-річний актор в супроводі адвокатів відвідав відділення районного суду Сувон Соннам у південній провінції Кьонгі. О Йон Су не визнає своєї провини. Позивачкою виступила 20 річна місцева акторка.
Вона заявила, що ще в середині 2017 року О Йон Су торкався її тіла "у недоречний спосіб". Але тоді справу закрили. Ще 2021 року актор розповідав журналістам, що "взяв дівчину за руку, щоби показати дорогу навколо озера". Він попросив вибачення перед ймовірною жертвою, але наполягав на тому, що зробив це, тому що жінка сказала, що "не підійматиме через це шум".
Оскільки позивачка подала апеляцію на рішення поліції до відділення прокуратури району Сувон у Сонгнамі у листопаді минулого року, 78-річний актор і зіткнувся з судовим розглядом. Наступне засідання має розпочатися у квітні в закритому режимі.
Відзначимо, що рівно рік тому Йон Су став першим південнокорейським актором, який нагороди "Золотий глобус" та "Еммі" за роль в серіалі Netflix. З цього приводу президент Південної Кореї Мун Чже Ін привітав Йон Су та знімальну групу, сказавши, що серіал про виживання дав надію людству, попри похмуре зображення суспільства.
Нагадаємо, раніше ми писали, що зірку серіалу "Венздей", канадського актора Персі Гайнса Вайта, який зіграв Ксав'є Торпа, звинувачують у зґвалтуванні та домаганнях. Також ми розповідали, що принц Ендрю збирається судитися з жінкою, яка звинувачувала його в сексуальному насильстві.