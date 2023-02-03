Актера сериала Игра кальмара О Йон Су вызвали в суд

78-летний актер О Йон Су прославился в роли игрока номер 001

В конце прошлого года в Южной Корее разгорелся скандал. Звезду сериала "Игра в кальмара" от Netflix, актера О Йон Су, прославившегося в роли игрока номер 001, обвинили в сексуальных домогательствах. И вот в пятницу, 3 февраля, начался судебный процесс.

Об этом сообщает издание The Korea Herald.

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78-летний актер в сопровождении адвокатов посетил отделение районного суда Сувон Соннам в южной провинции Кёнги. О Йон Су не признает своей вины. Истицей выступила 20-летняя местная актриса.

Она заявила, что еще в середине 2017 года О Йон Су касался ее тела "неуместным способом". Но тогда дело закрыли. Еще в 2021 году актер рассказывал журналистам, что "взял девушку за руку, чтобы показать дорогу вокруг озера". Он извинился перед вероятной жертвой, но настаивал на том, что сделал это, потому что женщина сказала, что "не будет поднимать из-за этого шума".

Поскольку истица подала апелляцию на решение полиции в отделение прокуратуры района Сувон в Сонгнаме в ноябре прошлого года, 78-летний актер столкнулся с судебным разбирательством. Следующее заседание должно начаться в апреле в закрытом режиме.

Отметим, что ровно год назад Йон Су стал первым южнокорейским актером, которого наградили премиями "Золотой глобус" и "Эмми" за роль в сериале Netflix. По этому поводу президент Южной Кореи Мун Чже Ин поздравил Йон Су и съемочную группу, сказав, что сериал о выживании дал надежду человечеству, несмотря на мрачное изображение общества.

Напомним, ранее мы писали, что звезду сериала "Уэнздей", канадского актера Перси Хайнса Уайта, сыгравшего Ксавье Торпа, обвиняют в изнасиловании и притязаниях. Также мы рассказывали, что принц Эндрю собирается судиться с женщиной, обвинявшей его в сексуальном насилии.