На Adele подали до суду через плагіат

Британська співачка Адель. Фото: Instagram/adele

Суд Бразилії зобов'язав британську співачку Адель вилучити пісню Million Years Ago зі свого каталогу. Бразильський композитор Тоніньо Жераеса звинувачує зірку в плагіаті.

Про це повідомляє The Telegraph.

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У матеріалах суду йдеться про те, що трек Adele "Million Years Ago" 2015 року є плагіатом хіта 1995 року Mulheres Тоніньо Жераеса.

Жераес стверджує, що його пісня Mulheres (Жінки), створена для бразильської співачки Мартіньо да Віла і вимагає від Adele 160 тис. доларів США.

Його адвокат Фредіміо Тротта заявив, що ця справа стане "знаковою для бразильської музики", яку, за його словами, "часто копіювали для створення успішних міжнародних хітів".

Sony Music Entertainment і Universal Music поки що не прокоментували цей скандал.

Суддя Віктор Торрес видав судову заборону, згідно з якою Sony Music Entertainment і Universal Music повинні "негайно і в усьому світі повинні припинити використання, відтворення, редагування та розповсюдження пісні Million Years Ago".

Раніше ми писали про те, що Адель частково втратила слух. А також зірка вдягла на виступ сукню скандального російського дизайнера.