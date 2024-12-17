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Adele обвинили в плагиате — детали скандала

17 декабря 2024 18:30
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
На Adele подали в суд из-за плагиата
Британская певица Адель. Фото: Instagram/adele
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Суд Бразилии обязал британскую певицу Адель изъять песню "Million Years Ago" из своего каталога. Бразильский композитор Тониньо Жераеса обвиняет звезду в плагиате.

Об этом сообщает The Telegraph.

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В материалах суда говорится, что трек Adele "Million Years Ago" в 2015 году является плагиатом хита 1995 года Mulheres Тониньо Жераеса.

Жераес утверждает, что его песня Mulheres (Женщины), созданная для бразильской певицы Мартиньо да Вила и требует от Adele 160 000 долларов США.

Его адвокат Фредимио Тротта заявил, что это дело станет "знаковым для бразильской музыки", которую, по его словам, "часто копировали для создания успешных международных хитов".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Sony Music Entertainment и Universal Music пока не прокомментировали этот скандал.

Судья Виктор Торрес выдал судебный запрет, согласно которому Sony Music Entertainment и Universal Music должны "немедленно и во всем мире прекратить использование, воспроизведение, редактирование и распространение песни "Million Years Ago"".

Раньше мы писали о том, что Адель частично потеряла слух. А также звезда надела на выступление платье скандального российского дизайнера.

скандал Бразилия Адель зарубежные звезды плагиат

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