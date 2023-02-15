Володимир Дантес написав пісню з матом про труднощі виховування дітей

"Але трохи я в за**бі": Дантес написав пісню про труднощі виховування дітей
Після розставання, а надалі й розлучення зі співачкою Надею Дорофєєвою, шоумен Володимир Дантес почав зустрічатися з колишньою дружиною свого друга, бізнесвумен Дашею Кацуріною. В неї двоє дітей від колишнього чоловіка, в якого зараз роман саме з Дорофєєвою.
У своїх Instastories Дантес опублікував пісню про труднощі вихонання дітей.
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Володимир поділився з шанувальниками архівним відео з Польщі. Саме в цій країні від початку повномасштабної війни живе Даша Кацуріна. Дантес показав, як проводить час з сином бізнесвумен, поки вона з маленькою донькою займалась в спортивній студії.
Саме цій ситуації Володимир вирішив присвятити нову пісню, яку виконав під гітару. Про офіційний реліз вочевидь мова не йде, бо Дантес в гуморній формі обіграв питання виховання дітей та брак часу.
Увага, у відео присутня ненормативна лексика.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Дантес надіслав Дорофєєвій свідоцтво про розірвання шлюбу. Також ми розповідали, що Дантес прокоментував чергове блокування свого Instagram.