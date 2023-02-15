Владимир Дантес написал песню с матом о трудностях воспитания детей

Шоумен Владимир Дантес

После расставания, а в дальнейшем и развода с певицей Надей Дорофеевой, шоумен Владимир Дантес стал встречаться с бывшей женой своего друга, бизнесвумен Дашей Кацуриной. У нее двое детей от бывшего мужа, у которого сейчас роман именно с Дорофеевой.

В своих Instastories Дантес опубликовал песню о трудностях воспитания детей.

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Владимир поделился с поклонниками архивным видео из Польши. Именно в этой стране с начала полномасштабной войны живет Даша Кацурин. Дантес показал, как проводит время с сыном бизнесвумен, пока она с маленькой дочкой занималась в спортивной студии.

Именно этой ситуации Владимир решил посвятить новую песню, исполненную под гитару. Об официальном релизе очевидно речь не идет, потому что Дантес в юморной форме обыграл вопросы воспитания детей и нехватку времени.

В видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, ранее мы писали, что Дантес отправил Дорофеевой свидетельство о расторжении брака. Также мы рассказывали, что Дантес прокомментировал очередную блокировку своего Instagram.